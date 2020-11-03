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futebol

Salário que Alaba pede é inviável para o Barcelona em 2021

Austríaco não deve renovar com o Bayern de Munique após 12 anos defendendo as cores do clube. Contrato do jogador acaba em 2021 e camisa 27 deve sair sem custos...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 09:04

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:04

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
David Alaba deve sair do Bayern de Munique na próxima janela de verão sem custos, mas o Barcelona não deve ser um destino. Segundo o “Mundo Deportivo”, o austríaco pede oito milhões de euros (R$ 53 milhões) líquidos por temporada e essa quantia é impossível de ser alcançada pelos culés em meio a crise financeira.Os bávaros tentaram negociar a permanência do lateral e zagueiro, mas retiraram todas as propostas feitas após a insatisfação do atleta e de seu agente com os valores apresentados pelo clube alemão. Há outros interessados em contar com o serviço do jogador a partir da próxima temporada, como o Real Madrid, além de equipes que precisam de reforço para a posição.
Alaba está no Bayern desde 2008 e vem jogando como zagueiro desde a ascensão de Alphonso Davies na última temporada. Apesar da saída próxima, o camisa 27 vem sendo muito utilizado na época atual pelo técnico Hansi-Flick e já tem oito jogos na época atual.

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