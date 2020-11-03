Salário que Alaba pede é inviável para o Barcelona em 2021

David Alaba deve sair do Bayern de Munique na próxima janela de verão sem custos, mas o Barcelona não deve ser um destino. Segundo o “Mundo Deportivo”, o austríaco pede oito milhões de euros (R$ 53 milhões) líquidos por temporada e essa quantia é impossível de ser alcançada pelos culés em meio a crise financeira.Os bávaros tentaram negociar a permanência do lateral e zagueiro, mas retiraram todas as propostas feitas após a insatisfação do atleta e de seu agente com os valores apresentados pelo clube alemão. Há outros interessados em contar com o serviço do jogador a partir da próxima temporada, como o Real Madrid, além de equipes que precisam de reforço para a posição.