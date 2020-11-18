Salah volta a testar positivo para Covid-19 e desfalcará o Liverpool

Mohamed Salah virou baixa para o Liverpool. Nesta quarta-feira (18), a Federação Egípcia anunciou que o atacante dos Reds voltou a testar positivo para o Covid-19. Na última sexta-feira, o jogador já havia feito um exame que constou o vírus.

Salah não atuou contra o Togo, na última terça-feira (17), pela Copa Africana das Nações. Na oportunidade, o Egito venceu por 3 a 1. Além dessa partida, o atacante não estará em campo contra o Leicester, no próximo final de semana, pela Premier League.Um dos principais jogadores dos Reds, Salah atuou em 13 partidas na temporada. Ele marcou 10 gols e deu uma assistência.