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futebol

Salah volta a testar positivo para Covid-19 e desfalcará o Liverpool

Atacante não estará em campo contra o Leicester, na próxima rodada da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 13:54

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:54

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Mohamed Salah virou baixa para o Liverpool. Nesta quarta-feira (18), a Federação Egípcia anunciou que o atacante dos Reds voltou a testar positivo para o Covid-19. Na última sexta-feira, o jogador já havia feito um exame que constou o vírus.
Salah não atuou contra o Togo, na última terça-feira (17), pela Copa Africana das Nações. Na oportunidade, o Egito venceu por 3 a 1. Além dessa partida, o atacante não estará em campo contra o Leicester, no próximo final de semana, pela Premier League.Um dos principais jogadores dos Reds, Salah atuou em 13 partidas na temporada. Ele marcou 10 gols e deu uma assistência.

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