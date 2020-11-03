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futebol

Salah vira recordista de gols do Liverpool na história da Champions

Egípcio igualou a marca de Gerrard...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 19:05

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:05

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Com três bolas na rede, inegavelmente, Diogo Jota foi o grande destaque do Liverpool na surpreendente goleada de 5 a 0 sobre o Atalanta, da Itália, nessa terça-feira. No entanto, quem deixou o gramado com um marca histórica foi Mohamed Salah.
Autor do terceiro gol da equipe inglesa na partida, o camisa 11 atingiu a marca de 21 tentos em 36 partidas de Champions League pelo clube. Com isso, se tornou o maior artilheiro da história dos Reds na competição continental, empatando com o ídolo Steven Gerrard. O ex-meia, porém, precisou de 73 partidas para alcançar este número.
MAIORES ARTILHEIROS DO LIVERPOOL NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Fonte: OGol
1º - Salah - 21 gols em 36 jogosGerrard - 21 gols em 73 jogos3º - Mané - 17 gols em 35 jogos4º - Firmino - 15 gols em 36 jogos5º - Ian Rush - 14 gols em 25 jogos

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