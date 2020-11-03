Salah vira recordista de gols do Liverpool na história da Champions

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

Com três bolas na rede, inegavelmente, Diogo Jota foi o grande destaque do Liverpool na surpreendente goleada de 5 a 0 sobre o Atalanta, da Itália, nessa terça-feira. No entanto, quem deixou o gramado com um marca histórica foi Mohamed Salah.

Autor do terceiro gol da equipe inglesa na partida, o camisa 11 atingiu a marca de 21 tentos em 36 partidas de Champions League pelo clube. Com isso, se tornou o maior artilheiro da história dos Reds na competição continental, empatando com o ídolo Steven Gerrard. O ex-meia, porém, precisou de 73 partidas para alcançar este número.

MAIORES ARTILHEIROS DO LIVERPOOL NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Fonte: OGol