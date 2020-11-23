Salah testa negativo para Covid-19 e inicia os treinos nesta segunda-feira

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

Mohamed Salah testou positivo para a Covid-19 e se junta com os companheiros para participar do treino desta segunda-feira. O egípicio havia testado positivo para o novo coronavírus no último dia 13 de novembro, após participar de uma festa de casamento do irmão quando estava em serviço com a seleção.

Com isso, o atacante está disponível para o técnico Jurgen Klopp usá-lo diante da Atalanta, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O camisa 11 não participou da partida contra o Leicester, mas os Reds não tiveram muitos problemas contra o adversário e conseguiram uma vitória tranquila por 3 a 0.