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futebol

Salah testa negativo para Covid-19 e inicia os treinos nesta segunda-feira

Atacante estará disponível para o técnico Jurgen Klopp usá-lo contra a Atalanta, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Jogador foi contaminado no último dia 13 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 11:54

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:54

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Mohamed Salah testou positivo para a Covid-19 e se junta com os companheiros para participar do treino desta segunda-feira. O egípicio havia testado positivo para o novo coronavírus no último dia 13 de novembro, após participar de uma festa de casamento do irmão quando estava em serviço com a seleção.
Com isso, o atacante está disponível para o técnico Jurgen Klopp usá-lo diante da Atalanta, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O camisa 11 não participou da partida contra o Leicester, mas os Reds não tiveram muitos problemas contra o adversário e conseguiram uma vitória tranquila por 3 a 0.
O reforço de Salah é um alento para Klopp, uma vez que o comandante alemão tem perdido diversos jogadores por lesões nas últimas semanas. Embora o setor defensivo esteja sofrendo mais do que o ofensivo, todo regress é tratado de forma positiva pela comissão técnica.

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