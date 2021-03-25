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futebol

Salah quer jogar Olimpíadas de Tóquio pelo Egito, diz treinador

Segundo Shawky Gharib, técnico do time sub-23 do Egito, craque do Liverpool quer ganhar o ouro olímpico...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 16:23
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Shawky Gharib, técnico do time sub-23 do Egito, diz que o craque egípcio Mohamed Salah quer disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, neste ano de 2021, para conquistar a medalha de ouro. O craque do Liverpool estaria animado com a ideia.
Veja a tabela das Eliminatórias- Falo publicamente que gostaria de tê-lo durante a campanha olímpica e que ele não descartou, o que significa que também quer jogar conosco. Salah, um dos três melhores jogadores do mundo, vai levar os "faraós" a outro patamar nos Jogos. A presença dele fará diferença - disse Shawky Gharib, técnico da Seleção sub-23 do Egito.
Gharib adicionou ainda que o Estado do Egito apoia a participação do craque do Liverpool nos Jogos Olímpicos, e vê a medalha como algo além de um sonho.
- A participação de Salah nos Jogos é apoiada pelo Estado, representado pelo Ministério dos Esportes e pela Federação Egípcia de Futebol, em nosso esforço comum para conquistarmos uma medalha olímpica no futebol pela primeira vez - falou o treinador.

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