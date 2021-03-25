Salah quer jogar Olimpíadas de Tóquio pelo Egito, diz treinador

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Shawky Gharib, técnico do time sub-23 do Egito, diz que o craque egípcio Mohamed Salah quer disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, neste ano de 2021, para conquistar a medalha de ouro. O craque do Liverpool estaria animado com a ideia.

Veja a tabela das Eliminatórias- Falo publicamente que gostaria de tê-lo durante a campanha olímpica e que ele não descartou, o que significa que também quer jogar conosco. Salah, um dos três melhores jogadores do mundo, vai levar os "faraós" a outro patamar nos Jogos. A presença dele fará diferença - disse Shawky Gharib, técnico da Seleção sub-23 do Egito.

Gharib adicionou ainda que o Estado do Egito apoia a participação do craque do Liverpool nos Jogos Olímpicos, e vê a medalha como algo além de um sonho.