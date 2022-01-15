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futebol

Salah marca e Egito vence Guiné-Bissau na Copa Africana de Nações

Craque do Liverpool fez um bonito gol neste sábado e deu a vitória à equipe em Camarões...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 17:51

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 17:51

Após derrota na estreia para a Nigéria, Egito chegou a primeira vitória na Copa Africana de Nações neste sábado. Com gol do craque Mohamed Salah, os egípcios venceram Guiné-Bissau por 1 a 0 e vão para última rodada com boas chances de classificação. Segunda colocada no Grupo D, equipe do atacante do Liverpool encara Sudão na última rodada.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Precisando do resultado e mais qualificada tecnicamente, a seleção egípcia foi para cima dos adversários e pressionou durante todo primeiro tempo. Só na etapa inicial, o Egito chutou 11 vezes ao gol, sendo duas dessas oportunidades com o craque Mohamed Salah. Contudo, apesar do domínio, o gol não saiu nos primeiros 45 minutos.
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Assim como na etapa inicial, o segundo tempo foi de pressão do Egito. As tentativas egípcias foram recompensadas aos 25 minutos, quando Salah recebeu cruzamento de Al-Sulaya e, de primeira, emedou para o gol. A equipe do craque do Liverpool só não conseguiu placar mais elástico por conta da boa atuação do goleiro adversário, Jonas Mendes.
Crédito: Salahmarcouoúnicogoldapartidadestesábado,contraGuiné-Bissau(AFP

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