Salah marca e Egito vence Guiné-Bissau na Copa Africana de Nações

Após derrota na estreia para a Nigéria, Egito chegou a primeira vitória na Copa Africana de Nações neste sábado. Com gol do craque Mohamed Salah, os egípcios venceram Guiné-Bissau por 1 a 0 e vão para última rodada com boas chances de classificação. Segunda colocada no Grupo D, equipe do atacante do Liverpool encara Sudão na última rodada.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

Precisando do resultado e mais qualificada tecnicamente, a seleção egípcia foi para cima dos adversários e pressionou durante todo primeiro tempo. Só na etapa inicial, o Egito chutou 11 vezes ao gol, sendo duas dessas oportunidades com o craque Mohamed Salah. Contudo, apesar do domínio, o gol não saiu nos primeiros 45 minutos.

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Assim como na etapa inicial, o segundo tempo foi de pressão do Egito. As tentativas egípcias foram recompensadas aos 25 minutos, quando Salah recebeu cruzamento de Al-Sulaya e, de primeira, emedou para o gol. A equipe do craque do Liverpool só não conseguiu placar mais elástico por conta da boa atuação do goleiro adversário, Jonas Mendes.