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futebol

Salah comemora classificação e valoriza resultado: 'Vamos lutar pela Champions'

Mesmo em má fase, o Liverpool venceu o RB Leipzig por 2 x 0 e avançou às quartas de finais da Champions League...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 20:19
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Após conseguir a classificação às quartas de finais da Champions League, o atacante Mohamed Salah falou com a imprensa sobre a importância da vitória. Os Reds se juntam a Porto, Borussia Dortmund e PSG como os primeiros garantidos na próxima fase da competição.
> Confira a tabela da Champions LeagueEm entrevista pós-jogo, o atacante comentou sobre a má fase que a equipe vem vivendo na Premier League, aonde chegou a perder seis jogos seguidos no Anfield. Entretanto, Salah destacou o tamanho da vitória para o grupo e afirmou que o Liverpool almeja o título da Competição.
- É um resultado enorme para nós. Viemos aqui após termos perdido alguns jogos na Premier League e a equipe não está na melhor forma, mas vamos lutar pela Champions [...] Gostaria de ter marcado mais vezes. Estou feliz por ter feito um gol, mas o time ter vencido é o mais importante - disse o atacante.
Na 8ª posição, com 43 pontos, o Liverpool vê cada vez mais distante a zona de classificação para a Champions League na Premier League. Assim, conquistar a competição europeia é o grande objetivo, uma vez que além do título, o time já garantiria sua vaga direta na próxima edição.

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