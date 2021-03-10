Salah comemora classificação e valoriza resultado: 'Vamos lutar pela Champions'

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

Após conseguir a classificação às quartas de finais da Champions League, o atacante Mohamed Salah falou com a imprensa sobre a importância da vitória. Os Reds se juntam a Porto, Borussia Dortmund e PSG como os primeiros garantidos na próxima fase da competição.

> Confira a tabela da Champions LeagueEm entrevista pós-jogo, o atacante comentou sobre a má fase que a equipe vem vivendo na Premier League, aonde chegou a perder seis jogos seguidos no Anfield. Entretanto, Salah destacou o tamanho da vitória para o grupo e afirmou que o Liverpool almeja o título da Competição.

- É um resultado enorme para nós. Viemos aqui após termos perdido alguns jogos na Premier League e a equipe não está na melhor forma, mas vamos lutar pela Champions [...] Gostaria de ter marcado mais vezes. Estou feliz por ter feito um gol, mas o time ter vencido é o mais importante - disse o atacante.