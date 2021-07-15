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Saka quebra silêncio após receber insultos racistas por pênalti desperdiçado na final da Eurocopa

Jogador do Arsenal afirmou não irá se deixar levar pelas críticas e que estava ciente de que seria atacado logo após ter a cobrança defendida por Donnarumma...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 13:41
Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
Bukayo Saka, meia-atacante do Arsenal e da Inglaterra, quebrou o silêncio após sofrer insultos racistas por desperdiçar o último pênalti dos Três Leões na final da Eurocopa contra a Itália. Em um cominucado, o jovem de 19 anos afirmou estar desapontado, mas que não irá abaixar a cabeça.- Doeu muito e eu senti como se tivesse desapontado a Inglaterra e minha família, mas eu prometo que não deixarei que este momento ou toda a negatividade que recebi me quebre. Para quem esteve do meu lado e me escreveu cartas sinceras, eu sou muito grato. Isto é sobre o que o futebol deveria ser.
> Veja a tabela da Premier League
O atleta também fez uma críticas as diversas redes sociais em que sofreu insultos por conta de sua cor.
- Eu não quero que nenhuma criança ou adulto receba o ódio ou as mensagens dolorosas que eu, Marcus e Jadon recebemos. Eu sabia instantaneamente o tipo de ódio que receberia e é triste que as plataformas mais poderosas não fazem o suficiente para parar com estas mensagens. Não há espaço para racismo ou ódio no futebol ou em qualquer lugar da sociedade.
Saka está de férias e deve voltar a se reapresentar no Arsenal para dar início ao trabalho de pré-temporada nos próximos dias. O técnico Mikel Arteta já demonstrou apoio ao jovem em entrevistas coletivas.

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