Saka e Martinelli marcam e Arsenal vence Newcastle pela Premier League

Na manhã deste sábado, no jogo que abriu a 13ª rodada da Premier League, o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 0 no Emirates Stadium. Os Gunners controlaram as ações do jogo e acharam os gols com Saka e Martinelli, para decidir o resultado. A equipe visitante segue sem vencer no campeonato e permanece na lanterna.> Confira a classificação da Premier League
POSSE DO ARSENALO Arsenal administrou o jogo e trocou muitos passes, mas sem muita objetividade. Controlou a posse de bola o tempo todo e criou as melhores oportunidades do confronto. Dessa forma, com bastante paciência, achou os dois gols que deram a vitória ao time.
MEU DEUS DO CÉU, AUBAMEYANG!Quando o jogo ainda estava 0 a 0, Aubameyang perdeu a chance mais clara de gol da partida. Aos 40 minutos da primeira etapa, Saka recebeu a bola na área, cruzou para Smith Rowe, que cabeceou forte, o goleiro fez uma grande defesa e a bola sobrou para Aubameyang, com o goleiro caído, chutar e carimbar a trave.
ARSENAL NA FRENTEOs Gunners continuaram controlando as ações da partida e abriu o placar com grande jogada. Aos 11 minutos do segundo tempo, Saka tabelou com Smith Rowe pela esquerda, a bola chegou para Nuno Tavares que enfiou uma linda bola para Saka bater cruzado e marcar o primeiro gol do jogo.
MARTINELLI AMPLIAO brasileiro Gabriel Martinelli entrou em campo e, logo em seguida, ampliou a vantagem no placar para o Arsenal. Aos 21 minutos do segundo tempo, Tomiyasu recebeu a bola pela direita, Martinelli se movimentou bem e pediu, a bola chegou por cima dentro da área e o atacante deu um belo toque para tirar do goleiro.
SEQUÊNCIAO Arsenal volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Manchester United, no Old Trafford, pela 14ª rodada da Premier League. Já o Newcastle enfrenta o Norwich na terça-feira.