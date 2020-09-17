Saint-Éttiene vence o Olympique de Marseille fora de casa e assume a liderança do francês

Em um jogo que valia muito para as duas equipes, o Saint-Éttiene venceu o Olympique de Marseille por 2x0 fora de casa e chegou à liderança do campeonato francês, com três triunfos em três jogos e sem gols sofridos. Os construtores do placar positivo foram Hamouma e Bouanga.Com nove pontos, o Saint-Éttiene deixa o Marseille para trás, com seis. Caso tivesse vencido, o time da casa seria o líder, visto que o atual vice-líder Rennes tem sete. No entanto, com a derrota, o Marseille está no 8º lugar.
INÍCIO FORTE DO SAINT-ÉTTIENEO Saint-Éttiene não demorou muito a abrir o placar. Logo aos seis minutos, Hamouma recebeu de Maçon na marca do pênalti e marcou seu terceiro gol em três jogos. Na sequência, o time visitante quase abriu vantagem com duas boas jogadas - uma parou na mão de Mandanda, e a outra rebateu na zaga.
MARSEILLE VOLTA COM FOMESabendo que precisava da vitória, o Marseille voltou a campo buscando atacar mais e quase chegou ao gol de empate: Thauvin recebeu de Aké e carimbou a trave.
BOUANGA DECIDEDepois do início promissor do Marseille, o time do Saint-Éttiene conseguiu acalmar os ânimos e ampliou o placar aos 30 minutos: o gabonês Bouanga recebeu na entrada da área; livre de marcação, soltou uma bomba no ângulo, sem chances para Mandanda.