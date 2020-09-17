  • Saint-Éttiene vence o Olympique de Marseille fora de casa e assume a liderança do francês
futebol

Saint-Éttiene vence o Olympique de Marseille fora de casa e assume a liderança do francês

Vencedor da partida definiria o primeiro colocado ao fim da terceira rodada. Com três triunfos em três jogos, Saint-Éttiene se torna o único 100% do campeonato...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 17:55
Crédito: Saint-Éttiene abriu o placar logo aos seis minutos e ampliou na etapa final (Divulgação/Saint-Éttiene
Em um jogo que valia muito para as duas equipes, o Saint-Éttiene venceu o Olympique de Marseille por 2x0 fora de casa e chegou à liderança do campeonato francês, com três triunfos em três jogos e sem gols sofridos. Os construtores do placar positivo foram Hamouma e Bouanga.Com nove pontos, o Saint-Éttiene deixa o Marseille para trás, com seis. Caso tivesse vencido, o time da casa seria o líder, visto que o atual vice-líder Rennes tem sete. No entanto, com a derrota, o Marseille está no 8º lugar.
INÍCIO FORTE DO SAINT-ÉTTIENEO Saint-Éttiene não demorou muito a abrir o placar. Logo aos seis minutos, Hamouma recebeu de Maçon na marca do pênalti e marcou seu terceiro gol em três jogos. Na sequência, o time visitante quase abriu vantagem com duas boas jogadas - uma parou na mão de Mandanda, e a outra rebateu na zaga.
MARSEILLE VOLTA COM FOMESabendo que precisava da vitória, o Marseille voltou a campo buscando atacar mais e quase chegou ao gol de empate: Thauvin recebeu de Aké e carimbou a trave.
BOUANGA DECIDEDepois do início promissor do Marseille, o time do Saint-Éttiene conseguiu acalmar os ânimos e ampliou o placar aos 30 minutos: o gabonês Bouanga recebeu na entrada da área; livre de marcação, soltou uma bomba no ângulo, sem chances para Mandanda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

