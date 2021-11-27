  • Saint-Étienne x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês
Saint-Étienne x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Fora de casa, o Paris busca mais uma vitória na competição para aumentar a vantagem na topo da tabela
Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:36

LanceNet

Neste domingo, o Saint-Étienne recebe o Paris Saint-Germain pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O PSG é o líder com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado e vai enfrentar o penúltimo colocado na competição. O confronto, no Stade Geoffroy-Guichard, está marcado para às 09h.> Confira a classificação do Campeonato Francês
SAINT-ÉTIENNEA equipe ocupa a penúltima colocação do Campeonato Francês e precisa de uma vitória em casa para escapar da zona de rebaixamento. Porém, o Saint-Étienne vem embalado de duas vitórias consecutivas na liga.
PSGEm seu último compromisso, a equipe perdeu de virada para o Manchester City pela Champions League. Agora, o Paris volta às atenções para o Campeonato Francês e busca uma vitória para ampliar a vantagem na liderança.FICHA TÉCNICA
Saint-Etienne x PSGCampeonato Francês - 15ª rodada
Data e horário: 28/11/2021, às 09hLocal: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
SAINT-ÉTIENNE (Técnico: Claude Puel)Green; Camara, Nade, Kolodziejczak, Trauco; Youssouf, Gourna-Douath, Boudebouz; Nordin, Khazri, Aouchiche.
Desfalques: Hamouma, Neyou, Moukoudi, Gabriel Silva e Sow
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo, Bernat; Gueye, Pereira; Di Maria, Messi, Neymar; Mbappe. Desfalques: Navas (suspenso); Wijnaldum, Verratti, Herrera, Rafinha e Draxler (lesionados).
