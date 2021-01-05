Saint-Étienne x PSG: saiba onde assistir e proáveis escalações

Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

O Paris Saint-Germain terá a estreia de Mauricio Pochettino no banco de reservas comandando a equipe diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Ainda sem Neymar, os atuais campeões querem retomar a liderança e ter mais regularidade em 2021.Primeira coletiva

- Estou muito feliz por estar aqui, é um grande momento para mim. É difícil fazer as ideias passarem em dois dias, mas os jogadores estão abertos a ouvir e prontos para trabalhar. Eu sei o que significa trabalhar em Paris. Existe a pressão pela vitória, mas também por um bom jogo. Gosto da pressão, sou um competidor e quero vencer - disse Pochettino.

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Outra mentalidade

Com a saída do técnico Thomas Tuchel, o PSG espera ter mais regularidade na Ligue 1, como tinha em outros anos. Nesta temporada, o clube já sofreu quatro derrotas, apesar de ter o melhor ataque e melhor defesa do torneio, enquanto Lille e Lyon, os dois primeiros colocados, só perderam uma única vez cada. O Saint-Étienne, adversário de Pochettino, é uma das equipes com mais dificuldades em marcar gols e pode ser um fator que beneficie a estreia do argentino.

FICHA TÉCNICA:Saint-Étienne x Paris Saint-Germain

Data e horário: 6/1/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SAINT-ÉTIENNE (Técnico: Claude Puel)Moulin; Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak e Trauco; Youssouf e Gourna-Douath; Monnet-Paquet, Aouchiche e Nordin; Bouanga.

Desfalques: Panagiotis Retsos, Yvann Macon, Gabriel Silva e Wahbi Khazri (machucados). Mahdi Camara and Yvan Neyou (suspensos).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Marquinhos, Pembele e Kehrer; Dagba, Gueye, Herrera, Verratti e Bakker; Di Maria e Mbappé.