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Saint-Étienne x PSG: saiba onde assistir e proáveis escalações

Gigante francês conta com a estreia do técnico Mauricio Pochettino no banco de reservas e é favorito contra o time que está apenas na 14ª colocação da Ligue 1...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 13:34
Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
O Paris Saint-Germain terá a estreia de Mauricio Pochettino no banco de reservas comandando a equipe diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Ainda sem Neymar, os atuais campeões querem retomar a liderança e ter mais regularidade em 2021.Primeira coletiva
- Estou muito feliz por estar aqui, é um grande momento para mim. É difícil fazer as ideias passarem em dois dias, mas os jogadores estão abertos a ouvir e prontos para trabalhar. Eu sei o que significa trabalhar em Paris. Existe a pressão pela vitória, mas também por um bom jogo. Gosto da pressão, sou um competidor e quero vencer - disse Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Outra mentalidade
Com a saída do técnico Thomas Tuchel, o PSG espera ter mais regularidade na Ligue 1, como tinha em outros anos. Nesta temporada, o clube já sofreu quatro derrotas, apesar de ter o melhor ataque e melhor defesa do torneio, enquanto Lille e Lyon, os dois primeiros colocados, só perderam uma única vez cada. O Saint-Étienne, adversário de Pochettino, é uma das equipes com mais dificuldades em marcar gols e pode ser um fator que beneficie a estreia do argentino.
FICHA TÉCNICA:Saint-Étienne x Paris Saint-Germain
Data e horário: 6/1/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SAINT-ÉTIENNE (Técnico: Claude Puel)Moulin; Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak e Trauco; Youssouf e Gourna-Douath; Monnet-Paquet, Aouchiche e Nordin; Bouanga.
Desfalques: Panagiotis Retsos, Yvann Macon, Gabriel Silva e Wahbi Khazri (machucados). Mahdi Camara and Yvan Neyou (suspensos).
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Marquinhos, Pembele e Kehrer; Dagba, Gueye, Herrera, Verratti e Bakker; Di Maria e Mbappé.
Desfalques: Neymar, Kurzawa, Kimpembe, Florenzi, Bernat, Danilo, DIallo, Icardi e Sarabia (machucados). Rafinha (Covid-19).

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