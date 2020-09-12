Saint-Étienne vence em casa e assume liderança do Francês

O Saint-Étienne venceu o Strasbourg por 2 a 0 dentro de casa e assumiu a liderança momentânea do Campeonato Francês. Em jogo equilibrado, a equipe saiu na frente com gol de pênalti de Bouanga e ampliou o marcador no final da segunda etapa com Camara.
A liderança pôde ser conquistada graças a derrota do Nice contra o Montpellier fora de casa por 3 a 1. A equipe visitante, que vinha de duas vitórias, sofreu e foi pressionada durante grande parte da partida. O gol da equipe foi marcado pelo zagueiro brasileiro Dante.
Apesar de dormir na liderança neste sábado, Lille, Rennes e Monaco podem alcançar a primeira colocação na tabela caso vençam seus confrontos neste domingo. O Olympique de Marseille também pode chegar no G-3, mas encara o Paris Saint-Germain às 16h (horário de Brasília).