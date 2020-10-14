Saint-Étienne estuda a contratação de Mario Balotelli

Em busca de um atacante, o Saint-Étienne sondou a situação de Mario Balotelli. O atacante está livre no mercado após deixar o Brescia, no final da última temporada.A imprensa francesa noticia que Balotelli é um jogador que interessa à direção do Saint-Étienne. Com 30 anos, o atacante italiano já atuou na França por Olympique de Marseille e Nice.
Na carreira, Mario Balotelli soma 398 partidas, 161 gols e 34 assistências. Seus números no Brescia, porém, não são muito empolgantes. Balançou as redes apenas cinco vezes em 19 jogos.