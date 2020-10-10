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Saint-Étienne desiste da contratação do atacante M'Baye Niang

Clube afirmou que havia encontrado acordo com jogador e com o Rennes, mas que a intervenção de diversos agentes atrapalhou a conclusão do negócio...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 11:34

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 11:34

Crédito: Niang foi um dos protagonistas do Rennes na última temporada (AFP
O Saint-Étienne soltou um comunicado nas redes sociais dizendo que desistiu da contratação do atacante M’Baye Niang, do Rennes. Apesar de afirmar que um acordo havia sido encontrado com o atleta e o clube, “a intervenção de muitos agentes impossibilitou a finalização da operação”, segundo a equipe alviverde.
Niang foi um dos principais jogadores do Rennes na última temporada, sendo um dos responsáveis para o clube alcançar a 3ª colocação no Campeonato Francês e uma vaga inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última campanha, o senegalês marcou 10 gols ao longo dos 26 jogos com o time.

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