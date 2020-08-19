'Saímos de cabeça erguida', diz Juninho após eliminação do Lyon

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O Lyon deu adeus ao sonho de conquistar a Liga dos Campeões após ser derrotado para o Bayern de Munique nesta quarta-feira. No entanto, o time francês deixa a competição de cabeça erguida, segundo o diretor esportivo do clube, o brasileiro Juninho Pernambucano.

- Estamos todos tristes, não é fácil. Mas saímos de cabeça erguida, estou orgulhoso dos jogadores e da equipe. Mantivemos nosso plano de jogo, mas é preciso muita eficiência para vencer uma equipe como essa. Talvez se tivéssemos marcado um ou dois gols no início do jogo. Estamos muito tristes porque não vamos disputar a próxima Liga dos Campeões. Desejo boa sorte ao PSG, que mostre que a Ligue 1 não é o que as pessoas pensam - disse Juninho.

No início da partida, o Lyon assustou o Bayern de Munique e criou ótima oportunidades de abrir o placar. Para Juninho, não ter balançado as redes custou caro.