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futebol

'Saímos de cabeça erguida', diz Juninho após eliminação do Lyon

Diretor do clube francês reconheceu que gols perdidos no início do jogo fizeram falta...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 19:52

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 19:52

Crédito: FRANCK FIFE / AFP / POOL
O Lyon deu adeus ao sonho de conquistar a Liga dos Campeões após ser derrotado para o Bayern de Munique nesta quarta-feira. No entanto, o time francês deixa a competição de cabeça erguida, segundo o diretor esportivo do clube, o brasileiro Juninho Pernambucano.
- Estamos todos tristes, não é fácil. Mas saímos de cabeça erguida, estou orgulhoso dos jogadores e da equipe. Mantivemos nosso plano de jogo, mas é preciso muita eficiência para vencer uma equipe como essa. Talvez se tivéssemos marcado um ou dois gols no início do jogo. Estamos muito tristes porque não vamos disputar a próxima Liga dos Campeões. Desejo boa sorte ao PSG, que mostre que a Ligue 1 não é o que as pessoas pensam - disse Juninho.
No início da partida, o Lyon assustou o Bayern de Munique e criou ótima oportunidades de abrir o placar. Para Juninho, não ter balançado as redes custou caro.
- Começamos bem, com duas a três oportunidades, tínhamos de ter marcado em pelo menos uma. Depois, foi rápido demais do outro lado. Eles têm campeões mundiais, Lewandowski. Fizemos o que era preciso, agora devemos continuar o trabalho imediatamente no Campeonato Francês. Faltou energia coletiva no início, e se continuarmos assim vamos voltar rapidamente.

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