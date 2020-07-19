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Saída de zagueiro pode ser a terceira baixa do Corinthians para o Dérbi

Caso Jô não possa ser inscrito, serão quatro os desfalques importantes para Tiago Nunes no clássico da próxima quarta. Em uma semana, técnico pode ter perdas em três setores...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 11:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De uma semana para a outra o técnico Tiago Nunes sofreu abalos significativos na escalação do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena. A possível perda mais recente é a do zagueiro Pedro Henrique, negociado com o Athletico-PR. Além dele, Cantillo, com Covid-19, e Yony González, devolvido ao Benfica-POR, já são baixas confirmadas no time.Na volta ao trabalho após a paralisação, contando com elenco completo, a equipe ideal na cabeça do treinador seria mais ou menos a seguinte: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo, Ramiro e Luan; Yony González e Boselli (Jô). Havia a possibilidade de uma variação sem Ramiro como titular e a entrada de Everaldo para atuar pelo lado direito do ataque.
De lá para esse esboço já não é mais possível de ser utilizado, uma vez que pelo menos dois jogadores já não estão mais disponíveis para Tiago. O primeiro a ser baixa foi o volante Cantillo, diagnosticado com coronavírus e afastado dos treinos desde o dia 10 de julho. Ele retornar apenas no fim do mês. A segunda saída foi a de Yony González, devolvido ao Benfica-POR após o término do empréstimo, já que por cláusula contratual não havia a obrigação de compra.Tanto o meio-campista quanto o atacante eram nomes praticamente certos na cabeça de Tiago Nunes para o Dérbi, Cantillo é titular absoluto desde sua chegada, já Yony não teve um bom começo, mas era uma aposta do comandante para esta retomada. Apesar de o setor de meio-campo ter muitas opções para reposição, nenhum tem o estilo do camisa 24. Enquanto a função de um homem de velocidade pelos lados é uma carência antiga no elenco.
Como se não bastassem essa duas baixas sentidas, há uma grande possibilidade de ter outra perda nos próximos dias. Isso porque o zagueiro Pedro Henrique tem negociação encaminhada para defender o Athletico-PR, a oficialização da transferência ainda depende do aval da CBF e da Fifa, se esse obstáculo for superado, ele será jogador do Furacão e deixará o Corinthians.
A iminente venda de Pedro é mais um golpe forte no esquema de Tiago Nunes. Titular desde o começo da temporada e com atuações de destaque ao lado de Gil, o camisa 34 se firmou no setor e era presença certa no clássico de quarta-feira. Seus reservas Danilo Avelar e Léo Santos, estão voltando de lesão e não atuam desde o ano passado, já Bruno Méndez tem apenas dois jogos em 2020.
Além disso, Jô não sabe se poderá ser inscrito no Campeonato Paulista, pois ainda aguarda a abertura da janela de transferências na próxima segunda-feira e o envio da documentação por parte do Nagoya Grampus-JAP, do qual ele saiu em litígio e teve o contrato rescindido por justa causa. Há o temor de que os japoneses não facilitem a liberação dos documentos por conta do imbróglio.
Sendo assim, o time titular que tem mais chances de entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o rival é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Para ter vaga nas quartas de final do Paulistão, o Corinthians precisa vencer as duas últimas partidas da fase de grupos e torcer para o Guarani não pontuar nas dele.

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