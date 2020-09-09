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futebol

Saída de James Rodríguez para o Everton não teve custos, diz portal

Real Madrid não recebeu nada pela saída do jogador colombiano, mas assegurou uma porcentagem do passe do atleta caso o clube inglês venda o meio-campista no futuro...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:56

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 08:56
Crédito: James Rodríguez não custou nada ao Everton (Reprodução / Dugout
A operação que culminou com a saída de James Rodríguez do Real Madrid para o Everton não custou nada para o clubes inglês, de acordo com o portal especializado “fichajes.com”. As informações indicam que a equipe merengue assegurou um percentual de uma possível venda no futuro do colombiano.A transferência sem custos ocorreu pela vontade do jogador em deixar o clube espanhol, mas também pelo desejo do Real Madrid na saída do meio-campista. A equipe conseguiu se livrar de um dos salários mais altos do elenco e o atleta não seria aproveitado ao longo da temporada pelo técnico Zidane.
Devido ao desejo de ambas as partes, a saída acabou sendo de graça, embora muitos meios de comunicação tenham dado que a operação possa ter girado em torno dos 25 milhões de euros (R$ 158 milhões). Será a terceira vez que James Rodríguez será comandado pelo técnico Carlo Ancelotti na carreira.

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