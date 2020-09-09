Saída de James Rodríguez para o Everton não teve custos, diz portal

A operação que culminou com a saída de James Rodríguez do Real Madrid para o Everton não custou nada para o clubes inglês, de acordo com o portal especializado “fichajes.com”. As informações indicam que a equipe merengue assegurou um percentual de uma possível venda no futuro do colombiano.A transferência sem custos ocorreu pela vontade do jogador em deixar o clube espanhol, mas também pelo desejo do Real Madrid na saída do meio-campista. A equipe conseguiu se livrar de um dos salários mais altos do elenco e o atleta não seria aproveitado ao longo da temporada pelo técnico Zidane.