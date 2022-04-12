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futebol

Saída de Fernandinho do Manchester City pega Guardiola de surpresa

Meia brasileiro anunciou saída do clube inglês nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 13:56

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:56

O anúncio da saída de Fernandinho do Manchester City pegou Pep Guardiola de surpresa. Em coletiva de imprensa, o comandante catalão afirmou que não sabia da intenção do meia brasileiro e que ainda pretende conversar com o veterano.- Como? Não sabia. Veremos o que acontece no fim da temporada. É muito importante para mim, falarei com ele. Eu gosto como pessoas como ele se comportam nos bastidores. Faz coisas pelo bem sem querer nada em troca.
> Veja a tabela da Champions League
Guardiola também afirmou que o duelo contra o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Champions League, será jogado em homenagem ao ídolo do clube.
- Quero que ele seja feliz. Amanhã jogaremos por ele, para dar a melhor despedida alcançando as semifinais e logo vamos tentar voltar para a final. Se ele quer jogar mais, faz sentido. Se um atleta quer ir, entendo completamente. Não quero ninguém insatisfeito no vestiário. O clube irá ajudar.
Fernandinho tem contrato com o Manchester City até o fim da temporada e anunciou que pretende retornar ao Brasil. O atleta, que completa 37 anos no próximo mês de maio, foi revelado pelo Athletico e deve receber sondagens nas próximas semanas.
Crédito: FernandinhoeGuardiolapossuemboarelaçãonoManchesterCity(PAULELLIS/POOL/AFP

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