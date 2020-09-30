Saída de Diego Costa pode promover chegada de Cavani no Atlético

O plantel do Atlético de Madrid ainda não está fechado para a temporada e o Paris Saint-Germain estuda a contratação do atacante Diego Costa, segundo o jornal “As”. No entanto, os franceses precisam fazer alguns movimentos para que o espanhol possa chegar e o clube não ser afetado pelo Fair Play Financeiro da Uefa.A saída do centroavante pode fazer com que a chegada de Cavani se torne mais palpável, uma vez que seu amigo de seleção uruguaia, Luis Suárez, assinou contrato com a equipe colchonera. O jogador interessa o time de Simeone desde janeiro e nas últimas semanas houve contato entre o clube e o entorno do atleta.