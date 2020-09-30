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Saída de Diego Costa pode promover chegada de Cavani no Atlético

No entanto, atacante uruguaio não é a única opção da diretoria colchonera, embora seja o nome mais citado desde janeiro. Nas últimas semanas, houve conversas com o jogador...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:44

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 08:44
Crédito: AFP
O plantel do Atlético de Madrid ainda não está fechado para a temporada e o Paris Saint-Germain estuda a contratação do atacante Diego Costa, segundo o jornal “As”. No entanto, os franceses precisam fazer alguns movimentos para que o espanhol possa chegar e o clube não ser afetado pelo Fair Play Financeiro da Uefa.A saída do centroavante pode fazer com que a chegada de Cavani se torne mais palpável, uma vez que seu amigo de seleção uruguaia, Luis Suárez, assinou contrato com a equipe colchonera. O jogador interessa o time de Simeone desde janeiro e nas últimas semanas houve contato entre o clube e o entorno do atleta.
Apesar disso, o Atlético de Madrid também pode ir ao mercado em busca de outros nomes para o setor de ataque, como Milik, Raúl de Tomás, Maxi Gómez e Luis Suárez, do Watford. A equipe também tem interesse em Lucas Torreira, do Arsenal, e pode priorizar outras áreas do elenco que precisam de reforços.

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