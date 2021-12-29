Saída de Diego Costa do Atlético-MG agora pode render R$ 16 milhões

Assim como Cuca, Diego Costa também decidiu não permanecer no Atlético-MG. O jogador informou a diretoria atleticana que pretende deixar a agremiação para a próxima temporada, mas o contrato terá de ser cumprido à risca.

O L! apurou que a multa para deixar o Atlético-MG é bilateral. Portanto, caso o clube decida pela saída do atleta terá de pagar até o fim do vínculo. O contrário, porém, também é válido. Se quiser sair ou se chegar a proposta, neste momento, o valor é de R$ 16 milhões, que é o montante que Diego tem a receber até o término do vínculo.

A reportagem apurou ainda que o Atlético-MG está muito tranquilo em relação à situação. A diretoria não pretende segurar qualquer jogador insatisfeito - não que seja o caso de Diego Costa -, mas pretende seguir o que foi alinhado e assinado.Recentemente, Diego Costa foi oferecido ao Corinthians. O Timão tem se mostrado para o mercado de maneira positiva e a situação animou o torcedor. O negócio pode acontecer, mas o clube paulista terá que desembolsar o valor para ter o atacante de 33 anos.

Caso contrário, Diego se reapresenta na Cidade do Galo no dia 17 de janeiro com o restante do elenco.