Saída de Caio Henrique dá nova oportunidade para Cortez

Na noite da última sexta-feira, o Grêmio foi pego de surpresa pelo Atlético de Madrid, que solicitou a volta do lateral-esquerdo Caio Henrique e quebrou o vínculo de empréstimo do atleta com o Tricolor que iria até dezembro.E MAIS:Manuel Lanzini manifesta a vontade de voltar a clube sul-americanoHelio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'Ramon promete brigar por espaço no time titular do BahiaVasco celebra 40 mil adesões e renovações de sóciosCom a saída do jogador, o técnico Renato Gaúcho terá que administrar um ‘problema’ com a torcida do Grêmio. O seu reserva imediato é Bruno Cortez, que não vivia um bom momento e recebia críticas da torcida.