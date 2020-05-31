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futebol

Saída de Caio Henrique dá nova oportunidade para Cortez

Antes titular absoluto, o lateral-esquerdo terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valor para a torcida do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 21:31

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 21:31

Crédito: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio
Na noite da última sexta-feira, o Grêmio foi pego de surpresa pelo Atlético de Madrid, que solicitou a volta do lateral-esquerdo Caio Henrique e quebrou o vínculo de empréstimo do atleta com o Tricolor que iria até dezembro.E MAIS:Manuel Lanzini manifesta a vontade de voltar a clube sul-americanoHelio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'Ramon promete brigar por espaço no time titular do BahiaVasco celebra 40 mil adesões e renovações de sóciosCom a saída do jogador, o técnico Renato Gaúcho terá que administrar um ‘problema’ com a torcida do Grêmio. O seu reserva imediato é Bruno Cortez, que não vivia um bom momento e recebia críticas da torcida.
O trabalho do comandante será recuperar a confiança de Cortez e dar ao lateral o suporte para desempenhar o seu melhor futebol, que encantou a torcida do Grêmio em 2017, na campanha do tricampeonato continental.
Caso Bruno Cortez não corresponda, o jeito será apostar no jovem Guilherme Guedes, revelado pelo Tricolor, mas sem experiência no time principal.
Contratação
Internamente, a diretoria do Grêmio não pensou em investir na posição. A ordem inicial é dar tempo a comissão técnica e só agir no mercado em caso de pedido de Portaluppi. E MAIS:

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