Saída de bola e contra-ataques: São Paulo treina nesta quinta-feira

O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira sob os olhares da comissão técnica de Hernán Crespo. Ainda sem saber quando volta a jogar, devido a paralisação do Paulistão pela pandemia de Covid-19, o Tricolor vem usando o período para uma espécie de pré-temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O atacante Paulinho Boia, que avançou na recuperação de uma artroscopia, também participou do treinamento, segundo o 'GE'. Ele não foi inscrito na primeira fase do estadual, quase foi para o Vasco, mas preferiu ficar e mostrar o seu futebol para o técnico Hernán Crespo. Vale destacar que o último jogo disputado pelo São Paulo foi no dia 13 de março, quase um mês atrás, na derrota para o Novorizontino por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.