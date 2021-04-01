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futebol

Saída de bola e contra-ataques: São Paulo treina nesta quinta-feira

Tricolor teve mais um trabalho no CT da Barra Funda comandado pelo técnico Hernán Crespo. Com competições paradas devido a pandemia, time não sabe quando joga...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 14:41
Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira sob os olhares da comissão técnica de Hernán Crespo. Ainda sem saber quando volta a jogar, devido a paralisação do Paulistão pela pandemia de Covid-19, o Tricolor vem usando o período para uma espécie de pré-temporada.
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No treinamento desta quinta-feira, a comissão técnica trabalhou jogadas de saída de bola e também contra-ataques. Após o treinamento, acontecerá a apresentação do meia William, novo reforço da equipe.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O atacante Paulinho Boia, que avançou na recuperação de uma artroscopia, também participou do treinamento, segundo o 'GE'. Ele não foi inscrito na primeira fase do estadual, quase foi para o Vasco, mas preferiu ficar e mostrar o seu futebol para o técnico Hernán Crespo. Vale destacar que o último jogo disputado pelo São Paulo foi no dia 13 de março, quase um mês atrás, na derrota para o Novorizontino por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

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