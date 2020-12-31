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futebol

Saiba quem levou vantagem nos clássicos paulistas desta década

São Paulo ficou em desvantagem para todos os rivais, enquanto o Santos foi melhor contra os três. Corinthians e Palmeiras superaram pelo menos um dos adversários no período...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 08:00
Crédito: Montagem/Divulgação/Santos/Corinthians/Palmeiras/São Paulo
Nesta quinta-feira, 31 de dezembro, vivemos o último dia desta década, que começou em 2011 e termina em 2020. Neste período inúmeros clássicos paulistas foram disputados e chegou a hora de consolidar os números para saber quem levou vantagem ou desvantagem contra os rivais nesses últimos dez anos. Tem clube que levou a pior para todos os adversários, enquanto outro levou vantagem diante de todos os demais. Saiba tudo no texto a seguir:
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O "REI DOS CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2020
O paulista mais temido na década em clássicos foi o Santos, que superou todos os rivais nesses confrontos diretos. Contra o Corinthians foram 40 jogos, com 14 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 47,5%. Diante do Palmeiras foram 36 partidas, com 15 vitórias, nove empates e 12 derrotas, aproveitamento de 50%. Já com o São Paulo como adversário foram 34 duelos, 15 vitórias, oito empates e 11 derrotas, aproveitamento de 51,96%.O "VICE-REI DOS CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2020
Na segundo posição nessa lista de desempenho em clássicos na década está o Corinthians, que acabou superado pelo Santos, como mostrado no texto anterior, mas com vantagem sobre os outros dois rivais Palmeiras e São Paulo. Contra o Verdão foram 33 jogos, 14 vitórias, 11 empates e oito derrotas, aproveitamento de 53,54%. Diante do Tricolor, foram 42 partidas, 18 vitórias, 14 empates e dez derrotas, aproveitamento de 53,97% dos pontos disputados.QUEM ESTABELECEU PELO MENOS UMA FREGUESIA ENTRE 2011 E 2020
O terceiro colocado dessa lista é o Palmeiras que, como já pôde ser visto, foi superado por dois rivais em clássicos nesta década: Santos e Corinthians. No entanto, o Verdão não passou o período em branco e levou boa vantagem sobre o São Paulo. Ao todo, foram 29 jogos, com 13 vitórias, dez empates e apenas seis derrotas, aproveitamento de 56,32%, o maior entre os citados.
AQUELE QUE TEVE UMA "DÉCADA PERDIDA" EM CLÁSSICOS
Como já explicado nos textos anteriores, o São Paulo acabou sendo o freguês de todos os rivais entre 2011 e 2020. Em nenhum dos confrontos o Tricolor teve vantagem e em alguns casos perdeu de "lavada", como nos casos dos duelos com Corinthians e Palmeiras. Já contra o Santos, apesar da derrota, houve um equilíbrio maior. Por essas e outras, teve muito mais derrotas do que vitórias.
O MELHOR EM CLÁSSICOS NA DÉCADA NA SOMATÓRIA GERAL
Por uma pequena margem, o clube paulista que teve melhor aproveitamento em clássicos entre 2011 e 2020 foi o Santos, que fez 110 duelos com os rivais, venceu 44, empatou 32 e perdeu 34, o que resulta em 49,70% dos pontos que disputou nesses confrontos. O Corinthians apareceu um pouco atrás, com 115 clássicos, 43 vitórias, 40 empates e 32 derrotas, aproveitamento de 48,99%. Palmeiras (43,88%) e São Paulo (35,87%) ficaram nas posições seguintes.
DESEMPENHO EM FINAIS COM CLÁSSICO ENTRE 2011 E 2020
Somando Paulistão, Copa do Brasil e Florida Cup, foram nove finais entre rivais paulistas nesta década, com vantagem para o Corinthians, que faturou quatro delas: Paulistão-2019 e Recopa-2013 contra o São Paulo, Paulistão-2013 contra o Santos e Paulistão-2018 contra o Palmeiras. Já o Verdão levou duas: Paulistão-2020 contra o Timão e Copa do Brasil-2015 contra o Peixe, que faturou o Paulistão-2011 contra o Corinthians e o de 2015 contra o Alviverde. Enquanto isso, o Tricolor conquistou a Florida Cup em cima do clube do Parque São Jorge.
Confira os números referentes aos clássicos dessa última década:
Corinthians x Palmeiras​33 jogos14 vitórias do Corinthians8 vitórias do Palmeiras11 empates53,54% de aproveitamento para o Timão​35,35% de aproveitamento para o Verdão
Corinthians x São Paulo42 jogos18 vitórias do Corinthians10 vitórias do São Paulo14 empates​53,97% de aproveitamento do Timão34,92% de aproveitamento do Tricolor
Santos x Corinthians40 jogos​14 vitórias do Santos11 vitórias do Corinthians15 empates​47,5% de aproveitamento do Peixe40% de aproveitamento do Timão
Santos x Palmeiras36 jogos​15 vitórias do Santos12 vitórias do Palmeiras9 empates50% de aproveitamento do Peixe​41,67% de aproveitamento do Verdão
Santos x São Paulo​34 jogos15 vitórias do Santos11 vitórias do São Paulo8 empates51,96% de aproveitamento do Peixe40,2% de aproveitamento do Tricolor
Palmeiras x São Paulo29 jogos13 vitórias do Palmeiras6 vitórias do São Paulo10 empates56,32% de aproveitamento do Verdão​32,18% de aproveitamento do Tricolor
Retrospecto Geral1) Santos: 110 clássicos/44 vitórias/32 empates/34 derrotas - 49,70%2) Corinthians: 115 clássicos/43 vitórias/40 empates/32 derrotas - 48,99%3) Palmeiras: 98 clássicos/33 vitórias/30 empates/35 derrotas - 43,88%4) São Paulo: 105 clássicos/27 vitórias/32 empates/46 derrotas - 35,87%
Finais​Paulistão-2011 - Santos x Corinthians - Santos campeão​Paulistão-2013 - Corinthians x Santos - Corinthians campeãoRecopa-2013 - Corinthians x São Paulo - Corinthians campeãoPaulistão-2015 - Santos x Palmeiras - Santos campeãoCopa do Brasil-2015 - Palmeiras x Santos - Palmeiras campeãoFlorida Cup-2017 - São Paulo x Corinthians - São Paulo campeão​Paulistão-2018 - Corinthians x Palmeiras - Corinthians campeãoPaulistão-2019 - Corinthians x São Paulo - Corinthians campeãoPaulistão-2020 - Palmeiras x Corinthians - Palmeiras campeão

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