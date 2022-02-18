Saiba quem é Pablo Maia, cria da base do São Paulo, e relacionado como titular pela primeira vez

Um dos grandes destaques da partida contra o Inter de Limeira, Pablo Maia foi eleito o craque da partida. Escalado pela primeira vez como titular do São Paulo pelo profissional na última quinta-feira (17), o jogador chamou atenção pelo seu ótimo desempenho.Pablo Maia tem somente vinte anos e foi capitão do São Paulo durante toda a Copinha neste ano. Eleito pelos próprios colegas, o jogador liderou na posição até o último jogo disputado pela equipe, nas semifinais contra o Palmeiras, onde foram desclassificados.O desempenho do jogador chamou atenção de Rogério Ceni, que o convidou para integrar o elenco principal da equipe.Nascido em Minas Gerais, o jovem atleta começou a jogar no São Paulo em 2017, ainda nas categorias de base. Além de atuar pelo Tricolor, também já jogou pela Portuguesa Santista.Uma das suas principais participações na equipe foi na final do Paulista Sub-17, em 2019, onde Pablo foi autor de um dos gols decisivos que levou o Tricolor para a disputa de pênaltis contra o Palmeiras. As crias de Cotia foram campeãs.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022Ano passado, já havia sido notado também por Hernán Crespo, sendo relacionado contra o Mirassol e o 4 de Julho.Nesta temporada, ele entrou em campo pela primeira vez pelo profissional na partida contra o Ituano. Sua segunda oportunidade foi contra a Ponte Preta, onde quase foi autor de um gol, que bateu na trave do rival.Porém, pela primeira vez, nesta última quinta-feira (17), na disputa contra a Inter de Limeira, Rogério Ceni escalou Pablo Maia como titular. Seu desempenho, por sua vez, chamou bastante atenção. Aos 26 minutos do primeiro tempo, abriu espaço e arriscou, porém, foi barrado pelo adversário.Fora isso, criou bastante e foi bem participativo durante todo tempo que esteve em campo. Pablo Maia chamou atenção por seu modo de jogo e desempenho, sendo eleito como o craque da partida.O São Paulo volta a campo contra o Santos no próximo domingo (20), às 21h30, no Estádio da Vila Belmiro. A cria de Cotia pode ser uma das opções de Ceni.