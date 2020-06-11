Saiba quais são as medidas do São Paulo para a volta dos treinos

A expectativa é de que os clubes recebam o aval para reiniciar os trabalhos na segunda-feira, dia que seria reservado para a primeira bateria de testes da COVID-19 em jogadores e membros da comissão técnica. Neste primeiro período, os treinos ainda não seriam coletivos. Em um segundo momento, já mais próximo do retorno dos jogos - que segue sem perspectiva -, novos testes seriam feitos e os atletas ficariam concentrados até o fim do Estadual.E MAIS:Daniel Alves é o artilheiro do São Paulo. Veja ano a ano da carreira deleIgor Gomes será vendido? Como o São Paulo enxerga o mercado em 2020Como seria o São Paulo made in Cotia só com jogadores que estão no exteriorAssim que for permitido, os jogadores do São Paulo vão se reapresentar no CT da Barra Funda, que já passou por algumas modificações para recebê-los da forma mais segura possível. No estacionamento, por exemplo, não há mais vagas lado a lado. Entre um carro e outro, ficará um espaço livre em que será colocada uma mesa com materiais de treino do atleta em questão, para que ele não precise ir até o vestiário junto com os demais.