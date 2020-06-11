Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Saiba quais são as medidas do São Paulo para a volta dos treinos

Clube aguarda aval das autoridades para iniciar testes de COVID-19 em seus jogadores e mantê-los concentrados, provavelmente no CFA de Cotia. Algumas medidas já foram tomadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 11:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 11:00

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo
O São Paulo será representado por seu presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, em reunião nesta quinta-feira pela manhã com o prefeito Bruno Covas e com dirigentes do Corinthians, do Palmeiras e da Federação Paulista de Futebol. A ideia é apresentar o protocolo elaborado para o retorno gradual dos treinamentos e, consequentemente, do Paulistão.
A expectativa é de que os clubes recebam o aval para reiniciar os trabalhos na segunda-feira, dia que seria reservado para a primeira bateria de testes da COVID-19 em jogadores e membros da comissão técnica. Neste primeiro período, os treinos ainda não seriam coletivos. Em um segundo momento, já mais próximo do retorno dos jogos - que segue sem perspectiva -, novos testes seriam feitos e os atletas ficariam concentrados até o fim do Estadual.E MAIS:Daniel Alves é o artilheiro do São Paulo. Veja ano a ano da carreira deleIgor Gomes será vendido? Como o São Paulo enxerga o mercado em 2020Como seria o São Paulo made in Cotia só com jogadores que estão no exteriorAssim que for permitido, os jogadores do São Paulo vão se reapresentar no CT da Barra Funda, que já passou por algumas modificações para recebê-los da forma mais segura possível. No estacionamento, por exemplo, não há mais vagas lado a lado. Entre um carro e outro, ficará um espaço livre em que será colocada uma mesa com materiais de treino do atleta em questão, para que ele não precise ir até o vestiário junto com os demais.
A ideia, aliás, é que os jogadores não compartilhem o vestiário neste primeiro momento e façam tudo de forma individual. O Reffis também não será utilizado. Os equipamentos de academia foram colocados na área externa do CT, onde habitualmente ficam os jornalistas. Abrir o treino para a imprensa, aliás, está fora de cogitação.
Para a etapa de concentração, o clube deverá optar pelo CFA de Cotia, centro de treinamento de suas categorias de base que está completamente livre neste momento, já que todos os garotos foram liberados das atividades durante a pandemia.
A quarentena obrigatória no estado de São Paulo foi prorrogada novamente pelo governador João Dória, agora até o dia 28. No entanto, já há algumas medidas de flexibilização. O futebol, inicialmente, não está contemplado nestas medidas, mas a Federação Paulista e os clubes acreditam que é possível conseguir a liberação com base no protocolo de saúde montado. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados