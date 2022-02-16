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Saiba os horários e onde assistir aos jogos da fase de mata-mata da Conference League

Bola rola nesta quinta feira para os jogos de ida dos playoffs para as oitavas de finais...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 20:18
A bola vai rolar para fase mata-mata da Conference League nesta quinta. Serão oito jogos em apenas um dia pela nova competição da UEFA. O torneio está na fase de play-off para as oitavas de final. Os vencedores de todos os confrontos enfrentarão outras oito equipes que se classificaram em primeiro nos grupos da liga. Tais confrontos serão decididos por sorteio.OLYMPIQUE DE MARSEILLE X QARABAGEm um dos jogos, o vice líder do Campeonato Francês, Olympique de Marseille recebe o Qarabag do Azerbaijão no Vélodrome, após fechar em terceiro no Grupo E da Europa League. Gerson deve ser titular na partida. O jogo acontecerá às 17h e será transmitido pela "ESPN 2".
LEICESTER X RANDERSO Leicester também é um dos que vieram da fase de Grupos da Europa League e enfrentará o Randers da Dinamarca no King Power Stadium. Em décimo primeiro na Premier League, os Foxes ficaram em terceiro lugar no Grupo C da Liga Europa e entrarão em campo às 17h, com transmissão da "ESPN 3".
Confira a seguir os horários e onde assistir aos demais jogos da fase de play-off da competição:
PSV x Maccabi Tel Aviv - 14h45 (Star+)Fenerbahçe x Slavia Praga - 14h30 (Star+ e ESPN 2)Midtjylland x PAOK - 14h30 (Star +)Rapid Viena x Vitesse - 14h30 (Star+)Celltic x Bodo/Glint - 17hSparta Praga x Partizan - 17h
Crédito: JogosdaConferenceLeaguedestaquinta(Reprodução/@europacnfleague

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