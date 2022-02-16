Saiba os horários e onde assistir aos jogos da fase de mata-mata da Conference League

A bola vai rolar para fase mata-mata da Conference League nesta quinta. Serão oito jogos em apenas um dia pela nova competição da UEFA. O torneio está na fase de play-off para as oitavas de final. Os vencedores de todos os confrontos enfrentarão outras oito equipes que se classificaram em primeiro nos grupos da liga. Tais confrontos serão decididos por sorteio.OLYMPIQUE DE MARSEILLE X QARABAGEm um dos jogos, o vice líder do Campeonato Francês, Olympique de Marseille recebe o Qarabag do Azerbaijão no Vélodrome, após fechar em terceiro no Grupo E da Europa League. Gerson deve ser titular na partida. O jogo acontecerá às 17h e será transmitido pela "ESPN 2".