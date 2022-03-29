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Saiba os horários dos jogos da Copa do Mundo de 2022

Jogo de estreia da Copa do Mundo está marcada para o dia 21 de novembro, enquanto a final será no dia 18 de dezembro. Confira os horários das partidas da Copa no Qatar...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:56
A Fifa definiu os horários dos jogos da Copa do Mundo de 2022. A competição, que será disputada no Qatar, na Ásia, receberá partidas às 7h, 10h, 12h, 13h e 16h (horários de Brasília). O evento ocorrerá entre 21 de novembro e 12 de dezembro. Ainda não há uma definição sobre os dias e horários dos jogos da Seleção Brasileira. + Confira a classificação sul-americana da Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
Após a disputa da fase de grupos, os jogos de mata-mata serão disputados somente em dois horários: 12h e 16h (de Brasília). Esta será a primeira vez na história que a competição está sendo disputada no fim do ano (novembro e dezembro) por conta das condições climáticas do país sede. O forte calor em junho e julho, quando geralmente ocorre a Copa, levou a Fifa a tomar esta decisão.
No dia 01/04, a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Tite, conhecerá os seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2022, do Qatar, após o sorteio da fase de grupos. Além disso, o Brasil saberá os estádios em que irá disputar seus confrontos, assim como a definição dos dias e horários dos jogos da Copa.
QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDOAo todo, serão 32 vagas na maior competição futebolística entre seleções do mundo. O Brasil, segundo colocado no Ranking da Fifa, conseguiu sua classificação antecipadamente. Países como Bélgica, França, Alemanha, Argentina, Inglaterra, Espanha, Uruguai, por exemplos, já confirmaram suas vagas. Veja aqui a lista completa!
SAIBA QUANDO SERÁ A ESTREIA E A FINAL DA COPA DO MUNDO 2022A estreia da Copa do Mundo irá acontecer no dia 21 de novembro, às 7h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. Por hábito da Fifa, a seleção dona da casa, o Qatar, está presente na partida. E a final da Copa do Mundo será disputada no dia 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail.
Crédito: CopadoMundode2022:NeymareViniciusJr.sãodestaquesdaSeleçãoBrasileira(LucasFigueiredo/CBF

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