Saiba os candidatos à protagonista do Botafogo para o Brasileirão

Crédito: Candidatos a protagonistas do Botafogo no Brasileirão (Vítor Silva/Botafogo_

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, contra o Bragantino, com a vaga aberta para o posto de protagonista da equipe no torneio. Em um grupo formado por muitos jogadores jovens, astros internacionais e reforços do início da temporada que têm encaixado, alguns nomes surgem como candidatos. Entre os mais cotados estão os atacantes Pedro Raul e Luis Henrique e os meias Honda e Bruno Nazário.

Luis Henrique:Com uma breve e marcante participação na reta final do Brasileirão de 2019, o atacante Luis Henrique, de apenas 18 anos, despontou como uma das grandes promessas do Alvinegro para a edição 2020. Integrado aos profissionais e com o contrato renovado, ele ganhou a titularidade e tem sido um dos destaques da equipe desde o início do ano. No torneio nacional, terá a chance de evoluir e mostrar regularidade. O camisa 7 também tem sido monitorado por clubes do exterior e é visto dentro do clube como uma possível fonte de recursos consideráveis em um futuro breve.

Pedro Raul:Ainda no setor ofensivo outro candidato a destaque é o centroavante Pedro Raúl. Contratado no início do ano para atender a um antigo desejo interno de um camisa 9, ele se mostrou um reforço acertado da diretoria do Botafogo. Com boas atuações e faro de gol, caiu nas graças da torcida alvinegra. O jogador, que foi destaque na temporada passada pelo Atlético-GO, sofreu com problemas físicos até a pausa imposta pela pandemia, ficou fora de algumas partidas e jogou no sacrifício em outras. Recuperado, tem tudo para ser um dos protagonistas do elenco.

Keisuke Honda:Um dos principais reforços do Botafogo para 2020, o meia Keisuke Honda foi apresentado pelo clube com pompa e, aos poucos, com maior entrosamento com o grupo, tem mostrado o seu talento com mais frequência. Mais solto em campo e cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro, o japonês tem dado qualidade ao passe e contribuído de forma efetiva para a criação de jogadas do time de Paulo Autuori, com lançamentos precisos em profundidade. O astro internacional também tem feito uma boa dupla com Caio Alexandre no meio-campo. Em pouco tempo ganhou a braçadeira de capitão e reúne todas as características esperadas de um protagonista.

Bruno Nazário:Contratado no início da temporada, o meia Bruno Nazário chegou ao Botafogo cercado de desconfianças em razão do longo período de inatividade no Athletico-PR, na temporada anterior. O jogador de 25 anos sofreu uma grave lesão no joelho que o manteve afastado dos gramados por oito meses no ano passado. No Alvinegro, deu provas de que está em plena forma e tornou-se uma dos nomes mais importantes do time e se consolidou como um dos reforços mais certeiros do clube. Em 13 jogos em 2020, todos como titular, Nazário marcou cinco gols e tem sido fundamental na criação da equipe, como referência do meio-campo. Outros nomes:

Correm por fora outros jogadores com grande identificação com o clube e queridos pelos torcedores. Entre os formados na base, destacam-se os zagueiros Marcelo Benevenuto e Kanu, que têm feito boas atuações e mostram cada vez mais entrosamento, além do meia Caio Alexandre, que marcou o primeiro gol como profissional e vem mostrando evolução contínua.

Além deles, o marfinense Salomon Kalou, reforço com status de astro internacional como Honda, é aguardado com ansiedade pelos torcedores alvinegros. Se repetir o futebol com o qual construiu uma carreira consolidada na Europa e na Seleção da Costa do Marfim, o atacante de 34 anos pode se tornar um dos grandes nomes do Botafogo no Brasileirão.