Saiba onde ver Barcelona-EQU x Flamengo pela Libertadores

Bruno Henrique marcou os dois gols da vitória do Flamengo contra o Barcelona no primeiro jogo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A Copa Libertadores de 2021 conheceu seu primeiro finalista nesta terça-feira (29). Palmeiras empatou com o Atlético-MG e agora espera o vencedor de Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que jogam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Monumental Banco Pichincha, no Equador.

Para esta partida, Renato Gaúcho contará com os retornos de Filipe Luís e Arrascaeta, que se recuperaram de lesão e já estão à disposição do treinador. O lateral-esquerdo perdeu os últimos cinco jogos do Rubro-Negro por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Já o meio-campista perdeu os últimos quatro por conta de um estiramento na região posterior da coxa esquerda.

O Flamengo enfrenta o Barcelona com uma vantagem de 2 a 0 construída na partida de ida, em um Maracanã com torcida. Os dois times tem jogadores suspensos para o confronto desta quarta-feira. Molina recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Bruno Henrique e desfalca o Barcelona. Pelo lado do Flamengo, Léo Pereira deu uma cotovelada em Léon e foi expulso já na reta final da partida - o zagueiro, inclusive, ainda pode perder a eventual final da competição

O jogo de volta também terá presença de público. O duelo terá transmissão do Fox Sports e do canal de streaming Star+.

A grande decisão do torneio continental está marcada para o dia 27 de novembro de 2021, um sábado, no Estádio Centenário, no Uruguai.

Dos semifinalistas, o Barcelona de Guayaquil é o único time que ainda não venceu o torneio.