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Saiba onde assistir São Paulo x Cuiabá pelo Brasileirão 2022

A partida será disputada no próximo domingo (15), às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo será transmitido no Pay-per-view...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:52
O São Paulo enfrentará o Cuiabá no próximo domingo (15), às 16h. A partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e disputada no estádio do Morumbi. GALERIA> Sexta-feira 13: relembre escalações “assustadoras” dos clubes brasileirosTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosO Tricolor paulista enfrentará a equipe após sua recente classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileiro, o elenco de Rogério Ceni ocupa a sétima posição, com oito pontos.
Já o Cuiabá foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil após perder uma disputa de pênaltis contra o Altético-GO na última quarta-feira (12). A equipe ocupa o 11º lugar na tabela do Brasileirão 2022, com sete pontos.A partida terá transmissão exclusiva do Canal Premiere, pay-per-view da TV Globo, onde apenas assinantes terão acesso ao jogo. Os torcedores também poderão acompanhar o confronto entre São Paulo e Cuiabá através do tempo real do LANCE!/Voz do Esporte.Veja mais informações sobre o jogo:
SÃO PAULO x CUIABÁ
Local: Estádio do Morumbi, em São PauloData/Horário: 15/5/2022, às 16hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAuxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de OliveiraVAR: Diogo Carvalho SilvaOnde assistir: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: ApartidaserádisputadanoestádiodoMorumbi(RubensChiri/saopaulofc.net

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