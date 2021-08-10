Saiba onde assistir a apresentação de Lionel Messi no PSG

Lionel Messi será apresentado como novo reforço do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 7h (horário de Brasília). A transmissão do evento que irá ocorreu no auditório do Parque dos Príncipes será na PSG TV e começa a partir das 6h (horário de Brasília).O craque argentino chegou na capital francesa na tarde desta terça-feira acompanhado de sua esposa, Antonela, e seus três filhos. Em uma janela do aeroporto Le Brouget, o astro acenou para a centena de torcedores que aguardavam sua chegada.
Segundo a imprensa internacional, Messi irá assinar um contrato com o PSG até 2023 e terá como opção a extensão de sua permanência em Paris por mais uma temporada. O atacante acertou todos os detalhes de seu vínculo e deve receber cerca de 35 milhões de euros (R$ 215 milhões) por ano.
Também nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain divulgou um vídeo com imagens da bandeira da argentina e com o som de tango ao fundo. Nas redes sociais, Neymar também comemorou por poder jogar novamente ao lado de Messi.