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futebol

Saiba o recorde alcançado pelo Ceará no confronto com o Bahia

Com o resultado de igualdade no confronto atrasado da 23ª Rodada do Brasileiro, Vozão se tornou a equipe que mais empatou na atual edição...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 17:05
Crédito: Partida disputada na Arena Fonte Nova terminou 1 a 1 (Israel Simonton/Ceará SC
Em resultado de pouco impacto no confronto direto da luta para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Ceará estabeleceu um recorde ao empatar com o Bahia em 1 a 1 na última quarta-feira (27). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque esse foi o 15° resultado de igualdade estabelecido pela equipe dirigida por Tiago Nunes na competição, ultrapassando o Cuiabá que tem 14 marcadores igualados. Além disso, o Ceará venceu seis jogos e perdeu outros sete na campanha que o deixa na 14ª posição com 33 unidades.
Além de ter enxergado consistência da equipe no confronto, fator que o fez lamentar o 15° empate no Brasileirão, o técnico Tiago Nunes reservou um bom tempo entre suas respostas para fazer fortes críticas a arbitragem:
- Fica o registro da minha dúvida de por que nos jogos do Castelão são árbitros FIFA, de alto nível e qualidade, e os jogos nossos fora de casa tem sido com árbitros, no mínimo, de qualidade duvidosa. Porque a gente viu o que aconteceu no jogo, principalmente no lance do Cléber (cartão amarelo tomado pelo atacante antes da expulsão) fez uma falta normal. No segundo lance, acredito que era pra amarelo, mas ele acabou expulso e fomos prejudicados. ​Em meio a busca por aumentar o número de triunfos e, consequentemente, de "abrir mão" desse recorde incômodo, o Vozão volta a campo no domingo (31). Na Arena Castelão, o time da capital cearense recebe o Fluminense, às 16h (de Brasília).

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