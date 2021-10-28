Saiba o recorde alcançado pelo Ceará no confronto com o Bahia

Em resultado de pouco impacto no confronto direto da luta para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Ceará estabeleceu um recorde ao empatar com o Bahia em 1 a 1 na última quarta-feira (27). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque esse foi o 15° resultado de igualdade estabelecido pela equipe dirigida por Tiago Nunes na competição, ultrapassando o Cuiabá que tem 14 marcadores igualados. Além disso, o Ceará venceu seis jogos e perdeu outros sete na campanha que o deixa na 14ª posição com 33 unidades.
Além de ter enxergado consistência da equipe no confronto, fator que o fez lamentar o 15° empate no Brasileirão, o técnico Tiago Nunes reservou um bom tempo entre suas respostas para fazer fortes críticas a arbitragem:
- Fica o registro da minha dúvida de por que nos jogos do Castelão são árbitros FIFA, de alto nível e qualidade, e os jogos nossos fora de casa tem sido com árbitros, no mínimo, de qualidade duvidosa. Porque a gente viu o que aconteceu no jogo, principalmente no lance do Cléber (cartão amarelo tomado pelo atacante antes da expulsão) fez uma falta normal. No segundo lance, acredito que era pra amarelo, mas ele acabou expulso e fomos prejudicados. Em meio a busca por aumentar o número de triunfos e, consequentemente, de "abrir mão" desse recorde incômodo, o Vozão volta a campo no domingo (31). Na Arena Castelão, o time da capital cearense recebe o Fluminense, às 16h (de Brasília).