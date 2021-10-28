Saiba o recorde alcançado pelo Ceará no confronto com o Bahia

Crédito: Partida disputada na Arena Fonte Nova terminou 1 a 1 (Israel Simonton/Ceará SC

Em resultado de pouco impacto no confronto direto da luta para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Ceará estabeleceu um recorde ao empatar com o Bahia em 1 a 1 na última quarta-feira (27). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque esse foi o 15° resultado de igualdade estabelecido pela equipe dirigida por Tiago Nunes na competição, ultrapassando o Cuiabá que tem 14 marcadores igualados. Além disso, o Ceará venceu seis jogos e perdeu outros sete na campanha que o deixa na 14ª posição com 33 unidades.

Além de ter enxergado consistência da equipe no confronto, fator que o fez lamentar o 15° empate no Brasileirão, o técnico Tiago Nunes reservou um bom tempo entre suas respostas para fazer fortes críticas a arbitragem: