Saiba como foi primeira coletiva de Vinicius Junior no Real Madrid

Vinicius Junior beijou a camisa do Real Madrid diante da torcida Crédito: Real Madrid/Divulgação

Logo após ter sido apresentado oficialmente no Real Madrid, Vinicius Júnior participou de sua primeira entrevista coletiva com a camisa do clube espanhol. Ao lado de Ronaldo (o ex-jogador foi uma espécie de mestre de cerimônias), o ex-atacante do Flamengo falou sobre os seus objetivos e desafios, sobre os novos companheiros e o técnico Lopetegui, relembrou o Flamengo e falou sobre Neymar e Cristiano Ronaldo. Humilde e aparentemente tranquilo, Vinicius Júnior ainda confirmou que não deve ser emprestado nessa temporada.

Fico aqui no Real Madrid. Fico na primeira equipe e eles vão decidindo, se eu vou ficar fora de alguns jogos ou se vou para o Real Madrid B para me adaptar o mais rápido possível Vinicius Junior

O jogador foi direto ao ponto quando questionado quais são os seus objetivos no clube espanhol. Vinicius falou em diversos momentos sobre a vontade de ganhar títulos, refletindo a cultura do clube em suas palavras. Nos últimos cinco anos, o Real Madrid conquistou quatro Champions. O troféu também é motivo de cobiça do brasileiro.

- Meu objetivo aqui é sempre ganhar mais. Sou obcecado em vencer e quero estar sempre no topo, por isso escolhi o Real Madrid. Vim para cá para conquistar mais títulos e quero ganhar uma Champions - projetou o atacante

Jogar no Real Madrid dá oportunidade a qualquer jogador de conviver e trabalhar com grandes jogadores. Vinícius já treinou com Bale e Benzema, mas ainda fica na espera do restante dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo e, por isso, ainda estão de férias, como é o caso dos compatriotas Marcelo e Casemiro. Questionado se teria algum jogador favorito, Vinícius Júnior se demonstrou feliz de poder conviver com tanto craque.

- Todos os jogadores são os meus favoritos. São jogadores que eu só via no videogame e na tv, agora posso estar do lado deles. É algo inexplicável. Eu tenho que trabalhar para poder chegar no nível do Benzema, do Bale - disse Vinícius.

Com o mercado de transferências pulsando na Europa, o nome de Neymar foi ventilado como uma possível contratação do Real Madrid, apesar de nada de concreto tenha sido dito de forma oficial. O craque da Seleção Brasileira também foi pauta da coletiva. Questionado se gostaria de jogar ao lado de Neymar e o que ele teria em comum com o jogador, Vinícius Júnior foi esperto na resposta, para não intensificar ainda mais os rumores em torno do jogador do PSG.

Ídolo do Real Madrid, Ronaldo Fenômeno participou da apresentação de Vinicius Junior Crédito: Real Madrid/Divulgação

- Neymar é meu ídolo, não só meu mas como de muitos brasileiros. Meu estilo de jogo é parecido com o do Neymar, não acompanhei muito o Ronaldo, mas se pegar um pouco de cada um já está bom. Eu tenho o sonho de jogar com o Neymar, mas se Deus quiser vou poder jogar com ele na Seleção Brasileira - disse Vinicius Júnior.

O jogador deixou claro o quão feliz está com o novo passo na carreira e valorizou o momento em que vive. Sobrou agradecimentos a família e a todos que o apoiaram durante todo o processo. Por fim, Vinícius Júnior relembrou o Flamengo, ao dizer que espera repetir as boas atuações do clube brasileiro que o revelou para o futebol mundial.

- A sensação é única, faltam palavras para descrever esse momento. Espero que tudo que eu fiz no Flamengo, eu consiga fazer aqui e melhor. Tenho que agradecer a Deus, minha família e meus amigos, que sempre me ajudaram. Eu vim do Flamengo, um clube que tem muita pressão também, mas todos da minha família me dão o maior suporte possível. Eu não penso em fracassar, apenas em vencer e conquistar tudo que eu sonho com a camisa do Real Madrid - finalizou o jogador

Confira outros trechos da primeira coletiva de Vinicius Junior no Real Madrid:

Dificuldade com a língua

- Só o espanhol que é meio compolicado (risos). O pessoal esté me acolhendo bem. Estou muito feliz, o clube é maravilhoso e tem uma estrutura fora do normal.

CR7 e Zidane

- Cristiano Ronaldo é uma lenda, todos os torcedores gostam dele. Mas estou muito feliz de jogar com os jogadores que estão aqui. Quero jogar com eles. O Zidane é outra lenda, como jogador e treinador.

Escolha do número

- Jogo mais na ponta esquerda, mas joguei muito na ponta direita também. Nem vi que a minha camisa estava sem número e o número que for escolhido eu vou usar com muito orgulho para dar alegria ao Real Madrid

Novo treinador

- O Lopetegui vem sempre me dizendo o que eu tenho que fazer. No setor defensivo é um ou dois toques, não pode dar drible ali. Quando estiver no mano a mano, ele fica me induzindo para partir para cima do adversário, em busca do gol. O professor Lopetegui esta me ajudando muito, falando comigo o que eu tenho que melhorar e fazer.

Ronaldo Fenômeno

- Queria agradecer ao Ronaldo, um mito, um cara que acompanhei pouco, mas meu pai falava que era um fenômeno. Estou muito feliz, se eu puder jogar 10% do que ele jogou aqui, eu vou ser muito feliz e dar muitos títulos ao Real Madrid

Novo grupo

- O grupo é maravilhoso e me acolheram muito bem. Eles vem sempre me falando o que eu devo fazer de melhor para me adaptar mais rápido. Nos treinamentos tenho conseguido jogar do jeito que jogava no Flamengo e fico muito feliz por isso.

O conselho de Ronaldo