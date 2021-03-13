Saiba como está a procura do São Paulo por um centroavante; Tiquinho Soares e Borré foram consultados

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo segue atento no mercado da bola. Além de negociar com Benítez, Gabriel Neves e trazer Orejuela, Miranda e Bruno Rodrigues, a diretoria busca alternativas no ataque da equipe.

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Nesta semana, a diretoria são-paulina sondou a situação do atacante Tiquinho Soares, de 30 anos, que tenta a rescisão com o Tianjin Teda, da China. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Uol' e confirmada no LANCE!. A negociação pode evoluir nos próximos dias, dependendo dos valores.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Tiquinho começou a carreira no América-RN e chegou à Europa em 2014, quando atuou pelo Nacional (POR). Logo depois, passou por Vitória de Guimarães e Porto, também de Portugal, antes de se transferir ao futebol chinês. É conhecido por atuar dentro da área e ser bom finalizador.

Sobre o argentino Borré, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre o interesse do clube na contratação do atacante. Segundo ele, foi um pedido do técnico Hernán Crespo.

- O Borré é um grande jogador, diferenciado, grande atacante, fez uma temporada excepcional pelo River, viria apenas em julho. Sim, o Crespo nos indicou, um jogador que o Crespo gosta muito. Aliás, o Crespo gosta muito do Pablo, fez questão de dizer que contava com ele - disse o dirigente à 'Rádio Bandeirantes'. No entanto, o São Paulo sabe dos altos valores para comprar o artilheiro do River Plate, além da concorrência pesada no mercado, com o rival Palmeiras e clubes europeus de olho no jogador.

- Nós não temos motivo para esconder. A gente sabe que existem outros concorrentes, mas estamos na disputa e dentro das nossas possibilidades, se o Borré optar por jogar no São Paulo porque acredita que seja uma melhor opção, porque acredita na grandeza do São Paulo, ótimo. Não faremos nada fora da nossa realidade financeira. Fizemos proposta, estamos trabalhando, mas com nossas limitações - finalizou Belmonte.