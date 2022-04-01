Saiba a estreia do Brasil e o caminho da Seleção na Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo 2022 já começou! A Seleção Brasileira está no Grupo G ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões. Assim como em 2018, as equipes da Europa também estavam no caminho da equipe dirigida por Tite, mas o elenco comandado por Neymar conquistou sete pontos e a liderança na Rússia.O Brasil estreia diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. Já na segunda rodada, a Seleção irá encarar a Suíça no dia 28 de novembro. Por fim, o time de Tite encerra sua participação na fase de grupos enfrentando Camarões, no dia 2 de dezembro.