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futebol

Saiba a estreia do Brasil e o caminho da Seleção na Copa do Mundo 2022

Equipe de Tite está no Grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 14:37
A Copa do Mundo 2022 já começou! A Seleção Brasileira está no Grupo G ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões. Assim como em 2018, as equipes da Europa também estavam no caminho da equipe dirigida por Tite, mas o elenco comandado por Neymar conquistou sete pontos e a liderança na Rússia.O Brasil estreia diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. Já na segunda rodada, a Seleção irá encarar a Suíça no dia 28 de novembro. Por fim, o time de Tite encerra sua participação na fase de grupos enfrentando Camarões, no dia 2 de dezembro.
Caso confirme a classificação, a Seleção Brasileira tem grandes chances de encarar ou Portugal ou Uruguai nas oitavas de final, uma vez que os representantes do Grupo G enfrentam as equipes do Grupo H. Além dos times de Cristiano Ronaldo e Luis Suárez, a chave é completada com Coreia do Sul e Gana.
Em caso de chegar nas quartas de final, o Brasil também não deverá encontrar rivais acessíveis. A equipe de Tite deve se preparar, pois pode encontrar a Bélgica, que eliminou a Seleção em 2018, Alemanha, que derrotou os Canarinhos em 2014 ou Espanha.
Crédito: BrasilestreianaCopadoMundonodia24denovembro,contraaSérvia(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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