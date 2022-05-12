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Sai ou fica? Veja o que se sabe até agora sobre o futuro de Gabriel Jesus, atacante do Manchester City

Atacante de 25 anos tem mais um ano de contrato com os Cityzens, mas chegada de Haaland pode antecipar sua saída. Arsenal é o principal interessado na contratação...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:45
Fazendo um grande final de temporada com a camisa do Manchester City, o atacante Gabriel Jesus tem o futuro incerto. Apesar de ter mais um ano de contrato com a equipe comandada por Pep Guardiola, o atacante brasileiro tem o desejo de atuar com mais frequência e uma saída dos Sky Blues não está descartada.Diante deste cenário, o LANCE! traz a seguir tudo o que se sabe até o momento sobre o futuro do camisa 9 e quais podem ser os próximos passos do atleta da Seleção Brasileira, que foi convocado por Tite na última quarta-feira.
+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo
DESEJO DE SAIRConforme revelado pelo LANCE! em primeira mão no mês de abril, Gabriel Jesus deseja mais protagonismo, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Por isso, o ex-Palmeiras, juntamente com seu estafe, estudam as melhores opções para a janela de transferências.
CHEGADA DE HAALANDApesar de assumir a titularidade neste momento, Jesus foi reserva em boa parte da temporada. Nem mesmo com a saída de Agüero, grande nome do ataque na última década, o brasileiro conseguiu ser firmar no time principal. Com a contratação de Haaland confirmada, a expectativa é que o jogador perdesse ainda mais espaço.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
NÚMEROS​Gabriel Jesus foi contratado pelo Manchester City junto ao Palmeiras em agosto de 2016, por 32 milhões de euros (R$ 121 mi, à época), mas só chegou à Terra da Rainha em janeiro do ano seguinte. Desde então, o brasileiro entrou em campo 234 vezes pelos Sky Blues, com 95 gols marcados e 46 assistências.
O camisa 9 ainda pode fazer mais dois jogos na temporada atual e conquistar o Campeonato Inglês pela quarta vez, competição que o City lidera. Além da Premier League, ele tem ainda quatro títulos da Copa da Liga Inglesa, dois da Supercopa da Inglaterra e um da Copa da Inglaterra.
Crédito: GabrielJesustemquase100golsmarcadospeloManchesterCitydesde2017(Foto:PAULELLIS/AFP

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