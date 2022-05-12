Sai ou fica? Veja o que se sabe até agora sobre o futuro de Gabriel Jesus, atacante do Manchester City

Fazendo um grande final de temporada com a camisa do Manchester City, o atacante Gabriel Jesus tem o futuro incerto. Apesar de ter mais um ano de contrato com a equipe comandada por Pep Guardiola, o atacante brasileiro tem o desejo de atuar com mais frequência e uma saída dos Sky Blues não está descartada.Diante deste cenário, o LANCE! traz a seguir tudo o que se sabe até o momento sobre o futuro do camisa 9 e quais podem ser os próximos passos do atleta da Seleção Brasileira, que foi convocado por Tite na última quarta-feira.

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DESEJO DE SAIRConforme revelado pelo LANCE! em primeira mão no mês de abril, Gabriel Jesus deseja mais protagonismo, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Por isso, o ex-Palmeiras, juntamente com seu estafe, estudam as melhores opções para a janela de transferências.

CHEGADA DE HAALANDApesar de assumir a titularidade neste momento, Jesus foi reserva em boa parte da temporada. Nem mesmo com a saída de Agüero, grande nome do ataque na última década, o brasileiro conseguiu ser firmar no time principal. Com a contratação de Haaland confirmada, a expectativa é que o jogador perdesse ainda mais espaço.

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NÚMEROS​Gabriel Jesus foi contratado pelo Manchester City junto ao Palmeiras em agosto de 2016, por 32 milhões de euros (R$ 121 mi, à época), mas só chegou à Terra da Rainha em janeiro do ano seguinte. Desde então, o brasileiro entrou em campo 234 vezes pelos Sky Blues, com 95 gols marcados e 46 assistências.

O camisa 9 ainda pode fazer mais dois jogos na temporada atual e conquistar o Campeonato Inglês pela quarta vez, competição que o City lidera. Além da Premier League, ele tem ainda quatro títulos da Copa da Liga Inglesa, dois da Supercopa da Inglaterra e um da Copa da Inglaterra.