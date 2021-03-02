Sai Éderson e entra Ederson: Fortaleza tem atacante saindo e anuncia meio-campista

Crédito: Atleta que deixa o clube marcou 10 gols em 53 partidas (Divulgação/Fortaleza

Uma situação um tanto curiosa envolvendo dois atletas de nome quase igual (mudando apenas a acentuação) ocorre nesse início de temporada no Fortaleza. Isso porque o atacante Éderson informou que não continua no Tricolor do Pici para a temporada 2021, fato que encerra uma passagem que durava desde 2018 e que ficou marcada pela sequência de lesões.>Quando começa a temporada 2021 para o Leão do Pici?Apesar das dificuldades em todo o período e em especial por conta da pandemia, o jogador de 31 anos entende que 2020 foi também um ano de "volta por cima" para ele em particular.

- O ano de 2020, apesar da pandemia e de ter sido uma temporada atípica, foi importante para mim após um problema que tive. Voltei e pude dar a volta por cima ao longo do ano. Foi uma temporada especial para mim. Estou feliz por poder estar atuando em alto nível novamente.

- Meu contrato se encerrou agora e a decisão foi que não ficarei em 2021. Agradeço ao Fortaleza por tudo que vivi no clube. Vou levar só grandes lembranças de todos: funcionários, diretoria, jogadores, comissões técnicas e torcedores. Jogar neste clube foi uma honrar para mim. Agora é focar no futuro - acrescentou.