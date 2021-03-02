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Sai Éderson e entra Ederson: Fortaleza tem atacante saindo e anuncia meio-campista

Avante encerra sua passagem no Tricolor do Pici depois de ter chegado em 2018 enquanto meio-campista chega emprestado pelo Corinthians...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 11:32
Crédito: Atleta que deixa o clube marcou 10 gols em 53 partidas (Divulgação/Fortaleza
Uma situação um tanto curiosa envolvendo dois atletas de nome quase igual (mudando apenas a acentuação) ocorre nesse início de temporada no Fortaleza. Isso porque o atacante Éderson informou que não continua no Tricolor do Pici para a temporada 2021, fato que encerra uma passagem que durava desde 2018 e que ficou marcada pela sequência de lesões.>Quando começa a temporada 2021 para o Leão do Pici?Apesar das dificuldades em todo o período e em especial por conta da pandemia, o jogador de 31 anos entende que 2020 foi também um ano de "volta por cima" para ele em particular.
- O ano de 2020, apesar da pandemia e de ter sido uma temporada atípica, foi importante para mim após um problema que tive. Voltei e pude dar a volta por cima ao longo do ano. Foi uma temporada especial para mim. Estou feliz por poder estar atuando em alto nível novamente.
- Meu contrato se encerrou agora e a decisão foi que não ficarei em 2021. Agradeço ao Fortaleza por tudo que vivi no clube. Vou levar só grandes lembranças de todos: funcionários, diretoria, jogadores, comissões técnicas e torcedores. Jogar neste clube foi uma honrar para mim. Agora é focar no futuro - acrescentou.
Se por um lado um Éderson deixa o clube, outro chega para reforçar o sistema de meio-campo. Vindo por empréstimo do Corinthians, Ederson foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza na última segunda-feira (1).

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