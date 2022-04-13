Safira se destaca em sua primeira temporada em Portugal

Contratado no final da janela de transferências da última temporada, Safira tem ganhado destaque no Belenenses-SAD, equipe que ocupa a lanterna da Liga Portugal. Apesar do mau momento do time, o ex-Londrina mostra que, se dependesse apenas dele, a colocação na tabela seria outra. O confronto diante do Vizela acontece neste sábado, às 14h (horário de Brasília).

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Com 19 jogos até aqui, o Safira acumula 1195 minutos em campo na elite portuguesa. São seis gols do centroavante, e quatro prêmios de melhor em campo, eleito oficialmente pela Liga.

Aos 27 anos, esta é a primeira oportunidade do brasileiro em solo europeu. Lutando contra o rebaixamento, o destaque do Belenenses-SAD na temporada vai a campo no próximo sábado, em busca dos gols e principalmente, dos três pontos.