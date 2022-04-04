Sacode a poeira! Após vice do Paulista, São Paulo terá abril agitado

Após se despedir do Campeonato Paulista como vice-campeão, o São Paulo se prepara para bateria de jogos e estreias em campeonatos neste mês de abril. O Tricolor disputará as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, além de também pensar na próxima fase da Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (7), o São Paulo realizará sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho FC, às 21h30. A partida será realizada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na cidade de Cuzco, no Peru. Para isso, a equipe brasileira enfrentará uma viagem de cerca de 3.500 km e jogará a uma altitude de 3.350 metros.

Apenas três dias depois, no domingo (10), o Tricolor paulista estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, às 18h00, no Estádio do Morumbi. Dada essa largada, a equipe enfrentará mais cinco jogos durante o mês, com no máximo cinco dias de diferença entre um e outro.Além dessas duas competições, uma delas com viagem internacional, o São Paulo ainda enfrentará o Juventude pela terceira etapa da Copa do Brasil, no dia 18 de abril. Porém, o calendário está tão apertado que no dia anterior, no caso 17 de abril, a equipe jogará contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Portanto, é provável que Rogério Ceni siga mantendo o rodízio de jogadores que adotou durante o Campeonato Paulista, prezando em garantir a integridade física do elenco.VEJA ABAIXO A DATA DOS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO:1- Palmeiras x São Paulo (Final do Paulista) - 03/042- Ayacucho FC x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 07/043- São Paulo x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro) - 09/044- São Paulo x Everton CD (Copa Sul-Americana) - 14/045- Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 16/046- Red Bull Bragantino x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 23/047- Jorge Wilstermann x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 28/048- São Paulo x Santos (Campeonato Brasileiro) - 30/049- Everton CD x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 05/0510- Fortaleza x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 07/0511- São Paulo x Cuiabá (Campeonato Brasileiro) - 14/0512- São Paulo x Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana) - 19/0513- Corinthians x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 21/0514- São Paulo x Ayacucho FC (Copa Sul-Americana) - 25/0515- São Paulo x Ceará (Campeonato Brasileiro) - 28/05