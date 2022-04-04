Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sacode a poeira! Após vice do Paulista, São Paulo terá abril agitado

Após perder o título do Paulistão para o Palmeiras, o Tricolor paulista se prepara para mês cheio e estreias em competições...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 10:00
Após se despedir do Campeonato Paulista como vice-campeão, o São Paulo se prepara para bateria de jogos e estreias em campeonatos neste mês de abril. O Tricolor disputará as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, além de também pensar na próxima fase da Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (7), o São Paulo realizará sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho FC, às 21h30. A partida será realizada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na cidade de Cuzco, no Peru. Para isso, a equipe brasileira enfrentará uma viagem de cerca de 3.500 km e jogará a uma altitude de 3.350 metros.
Apenas três dias depois, no domingo (10), o Tricolor paulista estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, às 18h00, no Estádio do Morumbi. Dada essa largada, a equipe enfrentará mais cinco jogos durante o mês, com no máximo cinco dias de diferença entre um e outro.Além dessas duas competições, uma delas com viagem internacional, o São Paulo ainda enfrentará o Juventude pela terceira etapa da Copa do Brasil, no dia 18 de abril. Porém, o calendário está tão apertado que no dia anterior, no caso 17 de abril, a equipe jogará contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.
Portanto, é provável que Rogério Ceni siga mantendo o rodízio de jogadores que adotou durante o Campeonato Paulista, prezando em garantir a integridade física do elenco.VEJA ABAIXO A DATA DOS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO:1- Palmeiras x São Paulo (Final do Paulista) - 03/042- Ayacucho FC x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 07/043- São Paulo x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro) - 09/044- São Paulo x Everton CD (Copa Sul-Americana) - 14/045- Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 16/046- Red Bull Bragantino x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 23/047- Jorge Wilstermann x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 28/048- São Paulo x Santos (Campeonato Brasileiro) - 30/049- Everton CD x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 05/0510- Fortaleza x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 07/0511- São Paulo x Cuiabá (Campeonato Brasileiro) - 14/0512- São Paulo x Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana) - 19/0513- Corinthians x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 21/0514- São Paulo x Ayacucho FC (Copa Sul-Americana) - 25/0515- São Paulo x Ceará (Campeonato Brasileiro) - 28/05
Crédito: ApóssedespedircomovicedoPaulista,SãoPaulosepreparaparacalendáriocheioemabril(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados