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futebol

Sabino prolonga o seu contrato com o Coritiba até fevereiro de 2021

Destaque do time, o zagueiro fica no Coxa até o término do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 14:40

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:40

Crédito: Divulgação/Coritiba
Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Coritiba ganhou um motivo para comemorar nesta sexta-feira. Trata-se do zagueiro Sabino, que assinou a sua renovação de contrato até fevereiro de 2021, segundo a Tribuna do Paraná.Emprestado junto ao Santos, o defensor tinha vinculo com o Coxa até dezembro, mas por conta da alteração no calendário, o clube precisou entrar em negociação para ficar com o zagueiro.
Mesmo com a sua permanência assegurada, o Santos pode negociar o jogador na próxima janela de transferências. Sendo assim, o time da Vila Belmiro pagaria 10% ao Coxa pela “taxa de vitrine”.
Zagueiro Artilheiro
Apesar de atuar no sistema defensivo, Sabino é um dos artilheiros do Coritiba em 2020. Nesta temporada, ele anotou seis gols, quatro deles no Campeonato Brasileiro.

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