Sabino prolonga o seu contrato com o Coritiba até fevereiro de 2021

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Coritiba ganhou um motivo para comemorar nesta sexta-feira. Trata-se do zagueiro Sabino, que assinou a sua renovação de contrato até fevereiro de 2021, segundo a Tribuna do Paraná.Emprestado junto ao Santos, o defensor tinha vinculo com o Coxa até dezembro, mas por conta da alteração no calendário, o clube precisou entrar em negociação para ficar com o zagueiro.