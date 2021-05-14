'Sabia que a minha história na seleção não tinha acabado', celebra Fred, do Manchester United

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O retorno do volante Fred foi uma das novidades da lista de convocados para a Seleção Brasileira divulgada pelo Técnico Tite, nesta sexta-feira. O jogador de 28 anos vive um de seus melhores momentos em campo desde que chegou ao Manchester United, em 2018, após participar da Copa do Mundo da Rússia. Nesta temporada, Fred foi titular dos Red Devils em 41 oportunidades e contribuiu com um gol e duas assistências - no total, são 119 partidas pelo clube inglês.

> Veja a tabela da Premier League - É uma alegria muito grande estar de volta à Seleção Brasileira, era uma das metas que tinha para essa temporada. Sabia que a minha história na seleção não tinha acabado e venho trabalhando muito por essa oportunidade. Agora tenho que continuar desempenhando bem aqui no United e nos trabalhos com professor Tite para ter uma sequência – comemorou o jogador.

Fred tem passagens pelas seleções sub-20 e sub-23, antes de estrear, em novembro de 2014, na equipe principal. Além de amistosos e partidas de eliminatórias, o volante esteve presente nas convocações para a Copa America de 2015 e a Copa do Mundo de 2018.