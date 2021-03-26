'Sabemos que temos que concluir melhor', pontua técnico do Avaí

Crédito: Claudinei quer equipe mais eficiente no ataque (Jamira Furlani/Avaí FC

Diante do Palmas pela Copa do Brasil, o Avaí cumpriu seu papel de favoritismo e avançou na competição. Porém, um ponto que chamou bastante a atenção foi o fato do time ter criado oportunidades claras para aumentar o marcador de 1 a 0 e não conseguir convertê-las. >Qual será o adversário do Avaí na sequência da Copa do Brasil? Questionado sobre o tema, o técnico Claudinei Oliveira usou de muita transparência para concordar com a disparidade de aproveitamento. Agregando, ainda, que melhorar essa efetividade terá um efeito positivo também para o sistema defensivo da equipe:

- Estou satisfeito com o volume de chances criadas, mas sabemos que temos que concluir melhor. Em todos os jogos desta temporada, criamos muito e pecamos na hora de finalizar, mas fico feliz que a equipe esteja produzindo, buscando o gol e roubando a bola no campo de ataque. Temos que nos ajudar. A partir do momento que a gente faz um, dois gols, tiramos o peso do sistema defensivo.