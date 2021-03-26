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futebol

'Sabemos que temos que concluir melhor', pontua técnico do Avaí

Claudinei Oliveira ressaltou que volume de oportunidades formuladas pelo ataque Azzurra tem agradado apesar do aproveitamento reduzido...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 12:31
Crédito: Claudinei quer equipe mais eficiente no ataque (Jamira Furlani/Avaí FC
Diante do Palmas pela Copa do Brasil, o Avaí cumpriu seu papel de favoritismo e avançou na competição. Porém, um ponto que chamou bastante a atenção foi o fato do time ter criado oportunidades claras para aumentar o marcador de 1 a 0 e não conseguir convertê-las. >Qual será o adversário do Avaí na sequência da Copa do Brasil? Questionado sobre o tema, o técnico Claudinei Oliveira usou de muita transparência para concordar com a disparidade de aproveitamento. Agregando, ainda, que melhorar essa efetividade terá um efeito positivo também para o sistema defensivo da equipe:
- Estou satisfeito com o volume de chances criadas, mas sabemos que temos que concluir melhor. Em todos os jogos desta temporada, criamos muito e pecamos na hora de finalizar, mas fico feliz que a equipe esteja produzindo, buscando o gol e roubando a bola no campo de ataque. Temos que nos ajudar. A partir do momento que a gente faz um, dois gols, tiramos o peso do sistema defensivo.
Até o momento, o Leão da Ressacada fez cinco partidas referentes a temporada 2021 onde, entre as três vitórias e duas derrotas, marcou cinco tentos e levou outros quatro.

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