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Rússia x Dinamarca: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Rússia conquistou vitória sobre a Finlândia e se classifica para as oitavas de final em caso de vitória. Dinamarca não somou pontos e está em situação complicada...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 13:19

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:19

Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
A Dinamarca recebe a Rússia pela última rodada do Grupo B da Eurocopa nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Os visitantes conquistaram vitória importante contra a Finlândia no último jogo em busca da classificação às oitavas de final, enquanto os mandantes não somaram pontos e vivem situação delicida.Como uma final
- É como se a Eurocopa começasse de verdade para a gente agora. Precisamos de um estádio cheio e do mesmo apoio que tivemos contra a Bélgica. Estamos prontos para uma noite mágica. Temos que ser merecedores do resultado e fazer todo o possível - destacou Kasper Hjulmand, técnico da Dinamarca.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na vantagem
Enquanto a Dinamarca não soma nenhum ponto, a Rússia está com três pontos no torneio e deve conquistar uma classificação com um empate. A Finlândia também tem a mesma pontuação, mas ocupa a 3ª colocação pelos critérios de desempate e enfrenta a Bélgica, favorita para a partida desta segunda-feira.
FICHA TÉCNICA:Rússia x Dinamarca
Data e horário: 21/6/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Parken, em Copenhagen (DIN)Onde assistir: SporTV 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RÚSSIA (Técnico: Stanislav Cherchesov)Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev; Miranchuk; Dzyuba
Desfalques: Mario Fernandes (machucado)
DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Braithwaite, Wind, Poulsen
Desfalques: Nenhum

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