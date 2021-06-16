Rússia vence Finlândia e sonha com classificação na Eurocopa

Apesar da derrota para a Bélgica na primeira rodada do Grupo B, a Rússia venceu a Finlândia por 1 a 0 e sonha com uma classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Miranchuk foi o autor do gol da vitória da equipe da casa, que não fez uma grande partida e desperdiçou boas chances de ampliar o marcador.SALVOU A PRIMEIRA ETAPALogo aos dois minutos, a Finlândia saiu na frente com Pohjanpalo marcando de cabeça, mas o tento foi anulado pelo VAR. A Rússia respondeu com Ozdoyev recebendo passe livre pela direita da área, mas finalizando sem direção. Após um primeiro tempo ruim, a equipe da casa saiu na frente após tabela entre Miranchuk e Dzyuba para o camisa 15 limpar a marcação e marcar um golaço nos acréscimos.
SEGUNDO TEMPO ANIMADONo início da segunda etapa, a Finlândia voltou melhor e quase abriu o placar com Pukki finalizando para defesa de Safonov. No entanto, a Rússia passou a tomar conta da partida e quase ampliou com Zhemaletdinov recebendo passe em profundidade na área, mas batendo para fora. Aos 26, Kuzyaev também teve grande chance ao ser achado no lado esquerdo da área e chutar para excelente intervenção de Hradecky.
SITUAÇÃO NO GRUPO BCom o resultado, a Rússia empatou com a Finlândia e ambas as seleções estão com três pontos. Com isso, a situação dos estreantes se torna bastante complicada uma vez que enfrentam a Bélgica, uma das equipes favoritas ao título, na próxima rodada.