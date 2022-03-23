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Rússia quer sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032

Mesmo punido, país manifesta desejo de ser sede do torneio. Uefa ainda não se decidiu sobre a candidatura em conjunto com a Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 19:48

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:48

Mesmo suspensa do futebol, a Rússia declarou interesse, nesta quinta, em sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032 em conjunto com a Turquia. A Itália também anunciou sua intenção em apresentar sua candidatura para sediar a edição de 2032 da principal competição entre nações da UEFA.A entidade recebeu declarações de intenção de alguns países para sediar as Eurocopas de 2028 e 2032, na data limite, que foi esta quinta, dia 23 de março. As federações de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, Irlanda e País de Gales apresentaram interesse em receber o torneio em 2028. A escolha das sedes se realizará no dia 23 de setembro.
+Veja as informações da partida entre Brasil e Chile
O fato da Rússia ter se interessado em se candidatar chamou atenção, devido ao contexto atual. O país está suspenso do futebol em detrimento das invasões russas à Ucrânia. No entanto, a candidatura segue intacta. A UEFA analisou tudo, mas apontou a respeito da petição:
- O Escritório do Conselho da FIFA e o Comitê Executivo da UEFA decidiram no dia 28 de fevereiro suspender a todos os times russos, tanto representativos nacionais como clubes, de participarem em competições da UEFA e da FIFA, até novo aviso. No entanto, nesse momento não foi imposta nenhuma suspensão da União Russa de Futebol. , O Comitê Executivo da UEFA permanecerá à espera para convocar mais reuniões extraordinárias, de forma regular e contínua quando necessário, além de suas reuniões programadas para 7 de abril e 10 de maio, para reavaliara situação legal conforme evolua e adotar decisões adicionais caso necessário, inclusive à luz da declaração de interesse expressada pela Federação Russa de Futebol para receber a Euro.
Crédito: RússiaquersecandidatarasededaEuroem2028ou2032(Foto:JEWELSAMAD/AFP

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