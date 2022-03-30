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futebol

Rússia corre o risco de sofrer novas punições e até ser expulsa da Fifa

Conselho da Fifa se reúne nesta quarta-feira, no Qatar, e pode aprovar novas sanções contra a Rússia...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 09:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 09:26
O Conselho da Fifa se reúne nesta quarta-feira, no Qatar, e pode aplicar novas sanções contra a Rússia. Clubes russos podem ser expulsos definitivamente de todas as competições e o país pode deixar de ser membro do organismo que regula o futebol no mundo.Embora esta medida seja vista como drástica, ela não seria inédita. Na década de 1970, a África do Sul também deixou de fazer parte do quadro da Fifa por conta dos conflitos raciais e do Apartheid no local. De acordo com um representante do Shakhtar Donetsk em entrevista à "Reuters", a Rússia atua da mesma forma.
Os russos não acreditam que essa medida será adotada e irão viajar para o Conselho da Fifa em busca de um consenso com as demais confederações. No entanto, a Rússia sabe que está na corda bamba e em uma posição complicada por conta do governo local.
Por conta dos conflitos na Ucrânia, a Fifa e a Uefa decidiram expulsar clubes russos dos torneios europeus e a seleção russa foi desclassificada da disputa da repescagem por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar como uma medida de urgência.
Crédito: RússiapodeserexpulsadaFifa,comoaÁfricadoSulnadécadade1970(Foto:JEWELSAMAD/AFP

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