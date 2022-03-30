Rússia corre o risco de sofrer novas punições e até ser expulsa da Fifa

O Conselho da Fifa se reúne nesta quarta-feira, no Qatar, e pode aplicar novas sanções contra a Rússia. Clubes russos podem ser expulsos definitivamente de todas as competições e o país pode deixar de ser membro do organismo que regula o futebol no mundo.Embora esta medida seja vista como drástica, ela não seria inédita. Na década de 1970, a África do Sul também deixou de fazer parte do quadro da Fifa por conta dos conflitos raciais e do Apartheid no local. De acordo com um representante do Shakhtar Donetsk em entrevista à "Reuters", a Rússia atua da mesma forma.