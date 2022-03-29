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Rússia cogita deixar a Uefa e se unir à Confederação Asiática

Seleção e clubes foram banidos de competições da Uefa por conta de conflito na Ucrânia...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:33
A Rússia cogita deixar a Uefa e se juntar à Confederação Asiática de Futebol, segundo a imprensa local. Por conta dos conflitos geopolíticos na Ucrânia, o Spartak Moscou foi banido da Liga Europa, enquanto a seleção não teve a chance de disputar a repescagem para a Copa do Mundo.Ainda não se sabe se as sanções impostas aos clubes russos na atual temporada serão mantidas para 2022/2023. No entanto, há um movimento no país para debater os prós e os contras uma hipotética mudança da Rússia para a AFC.
Caso uma mudança aconteça, a Rússia disputaria as Eliminatórias Asiáticas para o Mundial e a Copa da Ásia no lugar da Eurocopa. Já os clubes jogariam na Champions League da AFC e na Copa da AFC ao invés de atuarem na Champions League e Liga Europa, respectivamente.
Apesar das especulações, a mudança deve ser aprovada por outras federações asiáticas e essa decisão não deve ser simples. No entanto, o caso da Rússia não seria inédito na história do futebol, uma vez que Israel, Cazaquistão e Austrália já trocaram suas confederações.
Crédito: RússianãoirádisputaraCopadoMundodoQatar(Foto:KirillKUDRYAVTSEV/POOL/AFP

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