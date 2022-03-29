Rússia cogita deixar a Uefa e se unir à Confederação Asiática

A Rússia cogita deixar a Uefa e se juntar à Confederação Asiática de Futebol, segundo a imprensa local. Por conta dos conflitos geopolíticos na Ucrânia, o Spartak Moscou foi banido da Liga Europa, enquanto a seleção não teve a chance de disputar a repescagem para a Copa do Mundo.Ainda não se sabe se as sanções impostas aos clubes russos na atual temporada serão mantidas para 2022/2023. No entanto, há um movimento no país para debater os prós e os contras uma hipotética mudança da Rússia para a AFC.