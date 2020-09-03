Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rússia bate Sérvia e larga na frente na Segundona da Liga das Nações

Dzyuba fez dois gols e comandou o triunfo por 3 a 1 em Moscou. Veja também os demais resultados dos grupos de acesso na rodada desta quinta-feira...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 20:53
Crédito: OLGA MALTSEVA / AFP/Arquivo
Além dos dois jogos do Grupo A (Primeira Divisão) da Liga das Nações da Europa - Alemanha 1x1 Espanha e Ucrânia 2x1 Suíça, a rodada desta quinta-feira também contou com partidas da Liga B (Segundona), da Liga C (Terceirona) e da Liga D (Quarta divisão).
Liga B
Pelo Grupo 3, em Moscou, no Estádio do Dynamo, a Rússia derrotou por 3 a 1 a seleção da Sérvia. O grande destaque da equipe da casa foi o atacante Dzyuba. O gigantão marcou duas vezes, com Karavaev completando. O gol dos sérvios foi marcado por Mitrovic.
Já em Sivas, na Turquia, o time da casa decepcionou, perdendo por 1 a 0 para a Hungria. O gol foi marcado por Szoboslai.
Pelo Grupo 4, um gol do atacante Kieffer Moore, aos 35 da etapa final, garantiu a vitoria por 1 a 0 de Gales sobre a Finlândia. Gareth Bale, um dos astros do Real Madrid, começou entre os titulares, mas acabou saindo no intervalo.
Na outra partida, Bulgária e Irlanda ficaram no 1 a 1. Os búlgaros saíram na frente com um gol de Kraev. Porém, nos acréscimos, a Irlanda empatou com Duffy.
Liga C
Foram dois jogos pelo Grupo 3. Moldávia e Kosovo ficaram no 1 a 1 e Eslovênia e Grécia empataram em 0 a 0 .
Liga D
Na última divisão, destaque para Ilhas Faroe, que bateu Malta por 3 a 2 e assumiu a liderança, beneficiada pelo empate em 0 a 0 entre Letônia e Andorra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados