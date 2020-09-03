Rússia bate Sérvia e larga na frente na Segundona da Liga das Nações

Crédito: OLGA MALTSEVA / AFP/Arquivo

Além dos dois jogos do Grupo A (Primeira Divisão) da Liga das Nações da Europa - Alemanha 1x1 Espanha e Ucrânia 2x1 Suíça, a rodada desta quinta-feira também contou com partidas da Liga B (Segundona), da Liga C (Terceirona) e da Liga D (Quarta divisão).

Liga B

Pelo Grupo 3, em Moscou, no Estádio do Dynamo, a Rússia derrotou por 3 a 1 a seleção da Sérvia. O grande destaque da equipe da casa foi o atacante Dzyuba. O gigantão marcou duas vezes, com Karavaev completando. O gol dos sérvios foi marcado por Mitrovic.

Já em Sivas, na Turquia, o time da casa decepcionou, perdendo por 1 a 0 para a Hungria. O gol foi marcado por Szoboslai.

Pelo Grupo 4, um gol do atacante Kieffer Moore, aos 35 da etapa final, garantiu a vitoria por 1 a 0 de Gales sobre a Finlândia. Gareth Bale, um dos astros do Real Madrid, começou entre os titulares, mas acabou saindo no intervalo.

Na outra partida, Bulgária e Irlanda ficaram no 1 a 1. Os búlgaros saíram na frente com um gol de Kraev. Porém, nos acréscimos, a Irlanda empatou com Duffy.

Liga C

Foram dois jogos pelo Grupo 3. Moldávia e Kosovo ficaram no 1 a 1 e Eslovênia e Grécia empataram em 0 a 0 .

Liga D