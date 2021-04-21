Rumo ao tricampeonato tailandês, Maurício celebra solidez da defesa do Johot DT

Atual bicampeão nacional, o Johor DT caminha a passos largos em busca da terceira conquista. Após nove rodadas da Superliga na Malásia, a equipe segue invicta na liderança, com sete vitórias e dois empates, chamando atenção pelo desempenho do setor defensivo, liderado por Maurício, ex-zagueiro de Palmeiras e Grêmio.- A manutenção é fundamental. É minha terceira temporada aqui e mais uma vez estamos conseguindo um ótimo desempenho defensivo. Isso é fruto do trabalho e da confiança que nos dão no dia a dia. O mérito é de todos, a marcação começa lá na frente e os números mostram que estamos no caminho certo - declarou o defensor.
No próximo sábado (24), o Johor volta a campo diante do Terengganu, segundo colocado, abrindo uma série de confrontos diretos contra os quatro clubes que completam o Top5, que pode ser decisiva na competição nacional. Ídolo do clube, o camisa 33 analisou a importância da sequência para a busca de mais uma taça.- Sabíamos que era importante somarmos o máximo de pontos nessas primeiras rodadas para estarmos no pelotão de cima neste momento. A equipe tem sido muito feliz, estamos nos apresentando em alto nível, mas sabemos que há muito pela frente ainda e queremos nos manter no topo nessa sequência difícil - completou o zagueiro bicampeão nacional.